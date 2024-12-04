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日媒：日本政府計劃對中國放寬簽證申請條件

04/12/2024

日媒：日本政府計劃對中國放寬簽證申請條件

　　據《日本經濟新聞》報道，日本政府正計劃放寬對訪日中國公民的簽證要求。日本外相岩屋毅正考慮年內訪問中國，並準備在此行與中國方面就簽證問題展開討論。

 

　　中國已自11月30日起擴大免簽國家範圍至日本等九國，免簽停留期延長至30日。基於簽證發放的「互惠原則」，中國方面也要求日本作出相應的調整。報道指，日本計劃重新啟動在新冠疫情擴大前曾間歇實施的針對中國的簽證放寬措施。日本外務省、法務省、警察廳等相關政府部門將很快就調整中國公民訪日簽證發放條件展開討論，部分申請手續將會簡化。

 

　　報道提到，日本政府以中國的人口達到日本的10倍以上，以及存在超出簽證停留期限也不回國的「超期停留」問題等為由，不打算實施互免簽證；同時考慮到治安問題，將保留一定條件，避免入境日本的人數急劇增加。

 

　　目前中國公民向日本申請簽證時，如果以旅遊為目的，需要提供收入和存款餘額證明等多項材料。中國的旅行社紛紛要求日方免除提交存款餘額證明，同時擴大可多次赴日的「多次往返簽證」的有效期和適用對象；也有意見希望前往沖繩等特定地區可以免簽。

 

　　日本曾在新冠疫情擴大前的2019年1月對中國放寬簽證申請，對有一定訪日經歷的人免於提交相關證明，面向留學生還增加了可適用簡化申請手續的大學名單。

 

撰文：經濟通中國組

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