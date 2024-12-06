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日本女星中山美穗被發現倒斃家中，終年54歲

06/12/2024

日本女星中山美穗被發現倒斃家中，終年54歲

 

　　據日本媒體報道，日本女星中山美穗，被發現倒斃在東京家中浴室的浴缸內，終年54歲。

 

　　東京警視廳調查人員表示，中山美穗當天沒有現身工作現場，有員工上門找她時，發現她倒斃於浴室，當局正調查她的死因。

 

　　中山美穗官方網站事發前曾宣布，由於她健康狀況不佳，將取消原定於當天在大阪舉行的聖誕音樂會。

 

曾出演《情書》，為昭和及平成時代人氣偶像

 

　　中山美穗生於1970年3月1日，是日本女演員、歌手，以及1980年後期人氣偶像。她中一時在原宿被星探發掘，成為Box Corporation旗下的模特兒。她曾參演多部大受歡迎的電視劇及電影。

 

　　1995年出演電影《情書》，獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞。同年也憑藉電視劇《全為了你》，獲得第4回日劇學院賞最佳女主角，精湛的演技備受肯定。

 

　　此外，她擁有8支冠軍單曲，其中兩首破百萬，兩首均是她自身主演的電視劇主題曲，當中1993年發表的《比世界上任何人》銷售量近200萬張，更新當時女歌手單曲紀錄。該曲即許志安《唯獨你是不可取替》的原曲。

 

撰文：經濟通國金組

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