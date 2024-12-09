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敘利亞局勢 | 大馬士革城破，敘利亞總統阿薩德與家人逃往莫斯科

09/12/2024

敘利亞局勢 | 大馬士革城破，敘利亞總統阿薩德與家人逃往莫斯科

 

　　在前阿蓋德組織為首的反對派武裝勢如破竹攻勢下，敘利亞總統阿薩德與家人逃往莫斯科，獲得普京政府的庇護。

 

　　俄羅斯外交部在聲明中表示，阿薩德決定下野並離開敘利亞。在反對派控制首都大馬士革後，敘利亞國家電視台宣布：「偉大的敘利亞革命的勝利，罪惡的阿薩德政權垮台」。

 

　　對推翻阿薩德政權起主導作用的「沙姆解放組織」上周六（7日）晚攻入大馬士革，同時還佔領了該城以北約160公里處的重鎮霍姆斯。敘利亞其它地區，包括與土耳其接壤的的北部地區，以及該國南部則分別落入不同派別之手。

 

沙姆2016年脫離阿蓋德

 

　　「沙姆解放組織」是一個遜尼派團體，2016年脫離阿蓋德組織。美媒分析指，長期統治敘利亞的阿薩德家族倒台，在整個中東地區掀起了衝擊波，並將對其主要支持國俄羅斯和伊朗造成重大打擊。

 

　　現年59歲的阿薩德2000年接替其父哈菲茲執掌敘利亞。彭博周六報導稱，他為繼續掌權做出了最後的努力，包括和美國政府及候任總統特朗普進行了間接外交接觸。

 

撰文：經濟通國金組

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