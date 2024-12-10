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Ｎvidia | 英偉達回應遭反壟斷調查：信守在全球營商之承諾

10/12/2024

Ｎvidia | 英偉達回應遭反壟斷調查：信守在全球營商之承諾

　　中國市場監管總局宣布對AI芯片龍頭英偉達展開反壟斷調查，英偉達美股周一(9日)大跌逾2.5%。英偉達一名發言人在電郵聲明中對此作出回應，指英偉達「信守在全球各地營商的承諾」，並強調「樂於回答任何與我方營運有關的監管問題」。

 

　　根據市場監管總局的公告，英偉達因「涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查」。

 

英偉達：樂意回答監管對業務的任何問題

 

　　今日，英偉達方面回應內媒《新浪科技》稱：「英偉達憑借實力取勝，這反映在我們的基準測試結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。我們努力在每個地區提供最好的產品，並在我們開展業務的任何地方履行我們的承諾。我們很樂意回答監管機構對我們業務的任何問題。」

 

　　數據顯示，英偉達約有16%的盈餘來自中國市場，是僅次於美國的第二大收益來源。美媒引述業界人士說法指，中國此舉旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應總統當選人特朗普下月即將就任，可能對中國展開的連串行動。

 

　　中信證券發表研報指出，市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查，是規範維護公平市場競爭秩序下的合法管理手段，對國產芯片行業具有風向引領作用，並有望在短期提振國產算力及芯片的市場情緒。預計國內半導體產業整體國產化節奏有望進一步加快。

 

撰文：經濟通中國組

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