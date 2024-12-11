南韓解嚴 | 韓執法部門漏夜採取行動，前防長、警察首長相繼被捕

調查「12．3緊急戒嚴事件」的韓國檢方和警察特別偵查團於周二（10日）至周三（11日）凌晨採取連串拘捕行動。前國防部長金龍顯成為首名被批准逮捕的涉案高官。

首爾中央地方法院周二批准逮捕總統尹錫悅緊急戒嚴的主導者金龍顯。據報道，法官認為金龍顯存在銷毀證據的風險，而批准了檢方的逮捕令。

至周二凌晨，韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團，在沒有取得逮捕令的情況下，緊急拘押警察廳長趙志浩和首爾警察廳長金峰植，指兩人在戒嚴當天下令限制人員出入國會，涉嫌內亂罪。

警方人士向韓聯社透露，根據《刑法》規定，涉嫌內亂罪屬於重罪，可被判處死刑，且兩人有毀滅證據的可能性，警方考慮這些因素後決定緊急拘留。

另據韓國《朝鮮日報》報道，總統尹錫悅更願意被彈劾而非辭職。報道引述一位匿名執政黨人士稱，總統辦公室向執政黨國民力量黨轉達了尹錫悅的立場，稱他願意被彈劾，將積極應對憲法法院的審判，而不是辭職。

撰文：經濟通市場國金組

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