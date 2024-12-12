  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

南韓戒嚴 | 尹錫悅矢言「將戰鬥到最後一刻」，執政黨轉軚撐彈劾

12/12/2024

韓國戒嚴 | 尹錫悅矢言「將戰鬥到最後一刻」，執政黨轉軚撐彈劾

 

　　韓國總統尹錫悅周四（12日）發表公開講話，稱在野黨正在威脅國家安全和社會安全，社會秩序遭到破壞和癱瘓，他將與公眾一起「戰鬥到最後一刻」。

 

 

　　尹錫悅稱：「在野黨不承認總統，且過度使用彈劾手段，導致政府陷入癱瘓，已成了破壞憲制秩序的怪物。」他又稱，只與國防部長金龍顯討論了戒嚴令計劃，無論是彈劾還是調查，他都自信經得起考驗，不會逃避法律和政治責任。

 

　　執政黨國民力量黨魁韓東勳對尹錫悅發言感意外，表示由於後者無意提前下台，他同意彈劾，將容許該黨議員按自己的意願，就彈劾案表決。

 

　　尹錫悅發言之際，韓國市場暫表現平靜，美元兌韓圜微升0.22%，報1430.82。KOSPI股指升0.49%，報2454.39點。

 

民調：74.8%民眾希望尹錫悅立即下台

 

　　另一方面，根據韓國民調機構Realmeter當日發布的一份民調結果顯示，韓國逾74.8%民眾希望尹錫悅立即下台，或被彈劾。另有66.2%的受訪者表示，戒嚴事件給其造成了心理陰影。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00960

龍湖集團

11.720

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

592.000

異動股

01658

郵儲銀行

4.520

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 11.720
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 592.000
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.520
  • 02318 中國平安
  • 48.550
  • 01876 百威亞太
  • 7.650
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.900
  • 目標︰$22.70
  • 00175 吉利汽車
  • 16.200
  • 目標︰$17.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 42.450
  • 目標︰$45.00
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.760
  • 目標︰$1.95
  • 02378 保誠
  • 66.400
  • 目標︰$69.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.100
  • 00700 騰訊控股
  • 421.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 88.200
  • 00941 中國移動
  • 74.550
  • 00388 香港交易所
  • 314.800
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 8.000
  • 目標︰--
  • 01450 交個朋友控股
  • 0.980
  • 目標︰$1.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.900
  • 目標︰$25.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2024 12:06  資金重新炒作政策市預期，恒指半日倒升346點報20501

12/12/2024 10:42  【香港要聞】新一期居屋攪珠結果出爐，預計最快明年第二季揀樓

12/12/2024 10:02  全球金融中心排名出爐，上海北京香港躋身十大，香港位列第6

12/12/2024 10:59  外媒：利物浦正洽談明夏來港踢熱身賽，或選擇啟德體育園主場館

12/12/2024 10:52  《異動股》關注中經會內需股再炒起，高盛料明年政策加碼刺激需求

12/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒８５億元，買盈富基金沽騰訊

12/12/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】滙證大升舜宇目標逾四成，摩通削快手目標一成半

12/12/2024 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４６，一周拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車股｜小米近期強勢，最佳買入價？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

南韓戒嚴 | 尹錫悅矢言「將戰鬥到最後一刻」，執政黨轉軚撐彈劾新文章
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏戰爭 | 歐盟擬制裁中國無人機製造商及俄羅斯影子船隊新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱從南韓戒嚴危機，看總統尹錫悅相學特徵！鴛鴦面極端思维、面大鼻小志大才疏、額傾斜思慮不周？青瓦台凶險格局影響國運
人氣文章

玩樂 What’s On

Netflix《魷魚遊戲》第二季12.26開播！李政宰、李炳憲遊戲再對決 男神孔劉、任時完、T.O.P驚喜參演 即睇13大角色懶人包
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

韓日台大熱微針精華：用後刺痛、紅腫、痕癢？副作用愈大效果愈好？過分刺激的產品，還是要謹慎選用！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

細胞廢棄物的美容成分，可減少炎症+促進細胞更新？幹細胞外泌體護膚品有用嗎？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

青森食材+傳統工藝品美食體驗！米芝蓮二星餐廳4手聯乘餐單：名物北紫海膽、青森大間吞拿魚、扇貝配雅枝竹，鮮味無窮！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
54歲中山美穗家中猝斃！一生情路坎坷：不滿老公中性打扮背夫出軌離婚收場、遭新歡虐打
人氣文章
P.O.T.A.T新文章
人氣文章
保溫杯底貼紙勿撕：或影響保溫效果及耐用度，消委會警告3類飲品傷肝腎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2024 12:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2024 12:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2024 12:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2024 12:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/12/2024
新能源車股｜小米近期強勢，最佳買入價？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處