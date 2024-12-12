南韓戒嚴 | 尹錫悅矢言「將戰鬥到最後一刻」，執政黨轉軚撐彈劾

韓國總統尹錫悅周四（12日）發表公開講話，稱在野黨正在威脅國家安全和社會安全，社會秩序遭到破壞和癱瘓，他將與公眾一起「戰鬥到最後一刻」。

尹錫悅稱：「在野黨不承認總統，且過度使用彈劾手段，導致政府陷入癱瘓，已成了破壞憲制秩序的怪物。」他又稱，只與國防部長金龍顯討論了戒嚴令計劃，無論是彈劾還是調查，他都自信經得起考驗，不會逃避法律和政治責任。

執政黨國民力量黨魁韓東勳對尹錫悅發言感意外，表示由於後者無意提前下台，他同意彈劾，將容許該黨議員按自己的意願，就彈劾案表決。

尹錫悅發言之際，韓國市場暫表現平靜，美元兌韓圜微升0.22%，報1430.82。KOSPI股指升0.49%，報2454.39點。

民調：74.8%民眾希望尹錫悅立即下台

另一方面，根據韓國民調機構Realmeter當日發布的一份民調結果顯示，韓國逾74.8%民眾希望尹錫悅立即下台，或被彈劾。另有66.2%的受訪者表示，戒嚴事件給其造成了心理陰影。

撰文：經濟通國金組

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