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韓國 | 韓警方查抄總統府再受阻，對峙近8小時後撤離

18/12/2024

韓國 | 韓警方查抄總統府再受阻，對峙近8小時後撤離

 

　　韓國警方對總統尹錫悅的調查工作再度受阻，警察廳國家偵查本部周二（17日）試圖查抄總統府內的總統警衛處，雙方對峙近8小時後，警方被迫撤離。

 

　　偵查本部特別偵查團當天上午10點20分，向龍山總統府派遣偵查員查抄總統警衛處。但警衛處以《刑事訴訟法》規定「公務和軍事機密要地不可擅自入內查抄」為由進行阻攔，雙方發生對峙，特別偵查團於下午6點左右撤離。

 

　　警衛處表示，將於周三（18日）對外公布是否配合搜查。警衛處伺服器儲存了警察廳廳長趙志浩等人的保密電話通話記錄。趙志浩在戒嚴令發布的當天與總統尹錫悅通了6次電話，相關伺服器資料被視為偵辦案件的核心線索。

 

　　本月11日，偵查本部曾試圖查抄龍山總統室和聯合參謀本部等部門，但警衛處以同樣理由阻止進入。偵查員在收到總統辦公室任意提供的部分資料後撤離，雙方當時也對峙近8個小時。

 

前防長：「戒嚴旨在鏟除反國家勢力」

 

　　同日，涉案被捕的前國防部長官金龍顯，通過律師團發表聲明，表示緊急戒嚴「飽含總統尹錫悅希望把正常的國家留給未來一代的意志」，並指執行戒嚴任務的3名司令是被非法逮捕。

 

　　金龍顯在聲明中稱，此次緊急戒嚴旨在為那些擾亂國家憲法、相當於內亂的霸道行為敲警鐘，消除國民對選舉舞弊的疑竇，剷除在社會暗中活動的反國家勢力，並為未來一代留下正常國家的意志，但他未能實現總統和眾人的期望，對此感到抱歉。

 

撰文：經濟通國金組

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