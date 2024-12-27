  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
回顧24 展望25
etnet專輯

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

 

　　2024年全球約70個國家舉行了各類大選，包括左翼的英國工黨在時隔15年後，於今年7月重回唐寧街執政，而歐陸則相反，右翼政團在多個國家的選舉中上台，或控制國會。不過，最為重要的一場選舉則是發生在歐洲對岸的美國總統選舉。

 

西方右翼政府組政治同盟

 

　　2024年美國總統選舉是近年來最為緊張刺激的一次，在民主黨方面，發生了總統拜登因年邁老弱，在競選中途被黨內逼宮，換上副車賀錦麗的一幕；而在共和黨方面，有意重返白宮的特朗普在競選途中遭遇槍擊，幸子彈擦過右耳撿回一命。

 

　　特朗普及共和黨參眾兩院議員在11月5日的大選中獲得壓倒性勝利，標誌著右翼政黨在西方政府中抬頭，並可能在2025年進一步組成政治同盟。與此同時，全球各地的衝突熱點，尤其是俄烏及中東戰火進一步升級擴大，令全球面對大規模陣營軍事對抗，甚至是爆發核衝突的危險。

 

中東、俄烏戰火升級

 

　　在中東，以色列軍隊先後對加沙和黎巴嫩南部發動了大規模打擊，而敘利亞的阿薩德政權又被反對派武裝勢力推翻，導致親伊朗的中東武裝力量和政府被逐一清理。雖然特朗普一再強調不希望美軍捲入海外戰爭，但他仍可能放手讓以色列內塔尼亞胡政府對伊朗發起軍事行動。

 

　　在俄烏戰爭方面，雖然特朗普在競選時聲稱他可在24小時內，叫停這場戰爭，但現實狀況同樣不容樂觀。美國民主黨總統拜登在離開白宮前，為延續俄烏戰爭做出了多項部署，包括容許烏軍動用北約製長程武器打擊俄羅斯境內。事件激起克里姆林宮強烈反應，對烏克蘭試射了一枚新型「榛樹」中程彈道導彈，暗示歐洲可能重回冷戰時期的中程核武對峙。

 

韓國陷戒嚴風波

 

　　當中東及俄烏戰火未停之時，東北亞又冒出了新的危機　－　韓國總統尹錫悅在本月3日突然宣布戒嚴，下令軍隊控制國會，並要求以通敵罪名拘捕反對派政黨領袖。雖然戒嚴事件僅維持了6小時，就被國會投票推翻，但韓國政局動盪，為朝鮮半島的穩定添加了變數。

 

　　在拜登執政期間，美日韓加強了軍事同盟關係，並強化了美國在東北亞的「核伸延威懾」，而俄朝亦簽署了共同防禦條約，使得半島在繼俄烏、中東之後，成為2025年全球最值得關注的潛在衝突爆發點。

 

撰文：經濟通國金組

《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02233

西部水泥

1.640

異動股

00700

騰訊控股

417.400

異動股

02531

廣聯科技控股

33.000

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02233 西部水泥
  • 1.640
  • 00700 騰訊控股
  • 417.400
  • 02531 廣聯科技控股
  • 33.000
  • 01981 華夏控股
  • 1.330
  • 01024 快手－Ｗ
  • 42.250
股份推介
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 100.400
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.260
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 30.650
  • 目標︰$36.00
  • 00939 建設銀行
  • 6.470
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.390
  • 目標︰--
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 3.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.350
  • 00941 中國移動
  • 76.000
  • 00981 中芯國際
  • 30.650
  • 00700 騰訊控股
  • 417.400
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 13.280
  • 目標︰$18.00
  • 02005 石四藥集團
  • 3.550
  • 目標︰$4.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.590
  • 目標︰$6.20
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 100.400
即時重點新聞

27/12/2024 17:03  《盤後部署》恒指現十字星或轉勢捱沽，聯想佔兩熱炒概念可分注入

27/12/2024 16:11  恒指全日反覆收跌7點未企穩20100，內需股捱沽市炒AI題材

27/12/2024 16:01  《本港樓市》中原CCL按周跌0.73%，12周以來最大跌幅

27/12/2024 15:10  【外圍經濟】日本內閣敲定破紀錄預算，日經指數7月來首破4萬點

27/12/2024 15:54  【南韓解嚴】國會通過彈劾代理總統，韓圜兌美元跌至09年來最低

27/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒９３億元，買中芯沽美團

27/12/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】藥明康德剝敏感業務大行續看好，信証升中芯目標

27/12/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７６２０，一周拆息較上日飆至５﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜林本利系列專訪逢周五登場，股市篇：勿驚美股調整，港股那些可以放心買那些勿沾手（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

除夕口岸交通 | 除夕夜羅湖口岸通關延至凌晨2時，深圳灣24小時通關新文章
人氣文章

新聞>國際動態

日本2024年逾1.2萬種食品漲價，嚴重打擊民生新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

掌握商業英語詞彙秘訣｜從詞綴（Affixes）學起
人氣文章

Foodie What’s On

聖誕餐2024│ Outback Steakhouse賀25周年推出節日抽獎 送出總值超過港幣 150 萬獎品 二人「Prime」套餐加送 HK$200 現金券
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

2025年樓價上升5%至10%
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Finder Tokyo 期間限定東京選物店！精選護理好物推介：矯正身型鞋墊、溫泉藻頭皮養護系列、極輕量按摩槍
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

一支難求的日本超人氣KATE怪獸水光唇膏，真的好用？實測用後感！推薦同品牌唇膏好物！
人氣文章

Fashion

節日Party Look 攻略！3大時尚又保暖的單品，為你的派對造型增添閃耀魅力！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
甄子丹從高處墮下 防護墊外頭著地受傷送院
人氣文章
示範做訓練時客易犯錯的動作｜掌上壓、深蹲、划船 姿勢不正確非常危險！
人氣文章
啤酒肚屬脂肪肝徵兆：長期忽視恐肝硬化，增肝癌機會新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章專訪27/12/2024
專訪｜林本利系列專訪逢周五登場，股市篇：勿驚美股調整，港股那些可以放心買那些勿沾手（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

27/12/2024 14:37

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處