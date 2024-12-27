回顧展望－國際形勢 | 全球動盪戰火連天，特朗普時代重臨

2024年全球約70個國家舉行了各類大選，包括左翼的英國工黨在時隔15年後，於今年7月重回唐寧街執政，而歐陸則相反，右翼政團在多個國家的選舉中上台，或控制國會。不過，最為重要的一場選舉則是發生在歐洲對岸的美國總統選舉。

西方右翼政府組政治同盟

2024年美國總統選舉是近年來最為緊張刺激的一次，在民主黨方面，發生了總統拜登因年邁老弱，在競選中途被黨內逼宮，換上副車賀錦麗的一幕；而在共和黨方面，有意重返白宮的特朗普在競選途中遭遇槍擊，幸子彈擦過右耳撿回一命。

特朗普及共和黨參眾兩院議員在11月5日的大選中獲得壓倒性勝利，標誌著右翼政黨在西方政府中抬頭，並可能在2025年進一步組成政治同盟。與此同時，全球各地的衝突熱點，尤其是俄烏及中東戰火進一步升級擴大，令全球面對大規模陣營軍事對抗，甚至是爆發核衝突的危險。

中東、俄烏戰火升級

在中東，以色列軍隊先後對加沙和黎巴嫩南部發動了大規模打擊，而敘利亞的阿薩德政權又被反對派武裝勢力推翻，導致親伊朗的中東武裝力量和政府被逐一清理。雖然特朗普一再強調不希望美軍捲入海外戰爭，但他仍可能放手讓以色列內塔尼亞胡政府對伊朗發起軍事行動。

在俄烏戰爭方面，雖然特朗普在競選時聲稱他可在24小時內，叫停這場戰爭，但現實狀況同樣不容樂觀。美國民主黨總統拜登在離開白宮前，為延續俄烏戰爭做出了多項部署，包括容許烏軍動用北約製長程武器打擊俄羅斯境內。事件激起克里姆林宮強烈反應，對烏克蘭試射了一枚新型「榛樹」中程彈道導彈，暗示歐洲可能重回冷戰時期的中程核武對峙。

韓國陷戒嚴風波

當中東及俄烏戰火未停之時，東北亞又冒出了新的危機 － 韓國總統尹錫悅在本月3日突然宣布戒嚴，下令軍隊控制國會，並要求以通敵罪名拘捕反對派政黨領袖。雖然戒嚴事件僅維持了6小時，就被國會投票推翻，但韓國政局動盪，為朝鮮半島的穩定添加了變數。

在拜登執政期間，美日韓加強了軍事同盟關係，並強化了美國在東北亞的「核伸延威懾」，而俄朝亦簽署了共同防禦條約，使得半島在繼俄烏、中東之後，成為2025年全球最值得關注的潛在衝突爆發點。

撰文：經濟通國金組

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