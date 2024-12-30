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韓國 | 韓國戒嚴聯偵組向首爾法院申請拘捕尹錫悅

30/12/2024

　

韓國 | 韓國戒嚴聯偵組向首爾法院申請拘捕尹錫悅

 

　　由於韓國總統尹錫悅一再拒絕就戒嚴事件接受傳喚調查，聯合偵查組周一（30日）向首爾法院申請對他的拘捕令。如果法院批准，尹錫悅將淪為韓國史上首名被捕的在任總統。

 

　　聯合偵查組此前兩度向尹錫悅發出傳喚書，並警告如果遭到拒絕，可能申請拘捕令。不過，總統辦公室總務秘書室和附屬室以「收件人不在」為由，拒收通知書。

 

撰文：經濟通國金組

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