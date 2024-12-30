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空難 | 阿塞拜疆總統不接受普京道歉，要求懲罰空難肇事者

30/12/2024

空難 | 阿塞拜疆總統不接受普京道歉，要求懲罰空難肇事者

　　阿塞拜疆總統阿利耶夫表示，該國上周三（25日）發生空難的客機是被俄羅斯擊落，雖然俄方已經道歉，但需要承認錯誤，懲罰肇事者，並向阿塞拜疆政府以及乘客和機組人員賠償。

 

　　阿利耶夫周日（29日）接受國家電視台AZTV採訪時表示，他此前一天曾與俄羅斯總統普京通話。他稱：「今天我們可以公開說這架飛機是被俄羅斯擊落。我們不是說這是故意的，但事情已經發生。」

 

　　阿利耶夫還稱，阿塞拜疆要求進行獨立調查，因為俄羅斯的一些圈子試圖用鳥擊，或飛機內氧氣罐可能爆炸等「無理」解釋，來掩蓋這一事件。

 

　　普京雖然就事件致歉，但沒有說俄羅斯對此負責。克里姆林宮發言人佩斯科夫向俄媒證實，兩人周日再次談到「與墜機有關的各種問題」，但有提供更多細節。」

 

事發時俄方反擊烏克蘭無人機

 

　　該架由巴西航空工業公司製造的SA 190飛機，從巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的途中被擊中，受損狀態下在裏海上空飛行了數百公里，之後在距離哈薩克阿克套約3公里的地方墜毀，造成38人死亡，29人倖存，部分傷勢嚴重。

 

　　據克宮通報，普京向阿利耶夫表示，這架飛機試圖降落時，格羅茲尼、莫茲多克和符拉迪克奧克茲受到烏克蘭無人機的攻擊，俄羅斯防空系統正在反擊。

 

撰文：經濟通國金組

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