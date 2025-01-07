騰訊 | 被美列中國軍事企業名單，騰訊稱非軍工供應商願與美方解決誤會

美國國防部6日表示，已將包括騰訊控股(00700)和寧德時代(深:300750)在內的多間中國科技巨頭，添加到與中國軍方合作的公司名單中。

騰訊即日發聲明回應強調，其出現在該名單上「顯然是一個錯誤」，將與美方合作釋除誤會。騰訊(00700)ADR較港股低6.92%，折合381.1港元。

騰訊、寧德時代及移遠通信紛稱美方做法錯誤

騰訊就此發布聲明，稱美方將其列入上述名單「顯然是一個錯誤」。騰訊澄清公司不是軍工企業或供應商。「與制裁或出口管制不同，這次被列入名單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」

寧德時代亦稱被列入名單是一個錯誤，表示其「沒有從事任何與軍事有關的活動」。移遠通信發言人表示，該公司「不與任何國家的軍方合作，並將要求五角大樓重新考慮其指定，這顯然是錯誤的」。

騰訊暴力低開7%

騰訊(00700)現價跌7%，報380.6元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅9.2%。該股成交約967萬股，涉資36.8億元。

恒生指數報19501，跌186點或跌0.9%，主板成交超過52億元。國企指數報7069，跌65點或跌0.9%。恒生科技指數報4352，跌42點或跌1%。

商湯(20)：被列入美國防部名單毫無事實依據

美國國防部發布過百間中國軍事公司的名單，新增企業包括商湯(00020)。商湯發表聲明稱，此舉毫無事實依據，並表示強烈反對，亦稱名單主要影響是公司不能成為美國國防部的供應商，但對商湯業務沒有實質影響。

商湯續稱，將盡快與各方積極溝通，以確保獲得公正對待，並最大限度保護公司和股東的利益。

商湯股價正下試月內低位1.27元，挫逾4%。

花旗重申騰訊買入評級，料可與美國防部釋嫌

美國國防部較早前將騰訊(00700)在內多間中國科企列入與中國軍方合作的企業名單。騰訊發布聲明，稱美方將其列入上述名單「顯然是一個錯誤」，並澄清公司不是軍工企業或供應商。花旗重申騰訊「買入」評級，並將其列為首選股及核心持倉股份，亦視市場拋售為入市機會，目標價573元。

花旗在研報中指出，理解市場對此的恐慌反應，亦認為騰訊遭美國納入軍事企業名單不一定意味有足夠的證據。該行相信，騰訊將與美國國防部努力合作，消除任何誤解，正如去年有數家公司在有效解釋後，成功由名單中獲得移除。

該行續指出，投資者通常比較敏感，因此騰訊股價短期內可能有待沽售，但相信公司整體增長前景及業務基本面維持完好。

列美國國防部新增及剔除中國軍事企業

新增名單 被剔除名單 騰訊(00700) 中國建築集團(03311) 寧德時代(深:300750) 中國電信(00728) 長鑫存儲 北京曠視科技 移遠通信(深:603236) 中國鐵建(01186) 道通科技(深:688208) 科思科技(滬:688788) 中國船舶重工集團(深:600764)

撰文：經濟通市場組、中國組

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