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甲骨文批評美國雲管制法規：把芯片市場拱手讓給中國

07/01/2025

甲骨文批評美國雲管制法規：把芯片市場拱手讓給中國

 

　　美國雲管制法規發布在即，將限制中國等國家和地區使用美國的雲算力。美國雲巨頭甲骨文的執行副總裁Ken Glueck於當地時間1月5日在公司官網發文，批評即將推出的《人工智能擴散出口管制框架》，並表示《框架》將成為有史以來對美國科技行業最具破壞性的打擊之一。

 

　　儘管目前《框架》尚未正式發布，但Ken Glueck在文中透露《框架》的諸多內容，並稱政策制定者以國家安全的名義對人工智能和GPU進行高度複雜和過於寬泛的監管。

 

　　他表示，美國國會好不容易通過了2800億美元的芯片法案，而拜登政府拿著《框架》就把這個成果抹殺了，將美國公司的全球芯片市場縮小80%，並將其拱手讓給中國。

 

　　Ken Glueck提到，《框架》長達200多頁，正準備在特朗普政府上台前10日（大約在1月10日）匆匆發布，《框架》沒有公示期，也沒有徵求公共意見，完全就是最終版本。

 

　　在《框架》中，不單單是中國等往常受限的國家，出口到全球的人工智能技術和GPU都將受到出口管制。框架確定了20個AIA國家（人工智能授權國家），這些國家的監管待遇略好於世界其他國家，不過，Ken Glueck指出，這仍然為雲廠商創造了監管困境。美國商務部不僅追溯監管全球雲GPU部署，縮小美國雲和芯片供應商的全球市場，還將建立算力容量限制。

 

　　對於優待國以外的國家，《框架》還發明了「LPP」（低處理性能的許可例外），在LPP下，20國俱樂部之外的大多數國家將允許使用低水平的GPU，並有具體國家的上限。不過，Ken Glueck指出，《框架》設定的GPU上限太低，遠遠低於即使是最無關緊要的GPU工作所需負載，這使得LPP幾乎毫無意義。

 

　　《框架》生效緩衝期僅60天。Ken Glueck說：「在這個時間表上，這樣的規則將把美國的雲計算行業底翻得朝天。」

 

 

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