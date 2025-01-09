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泰總理：王星事件後泰國需加強法規，防成犯罪中轉站

09/01/2025

泰總理：王星事件後泰國需加強法規，防成犯罪中轉站

 

　　據《央視新聞》報道，泰國總理佩通坦今日在普吉視察工作時接受媒體採訪稱，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。佩通坦表示，中國籍男演員王星失聯事件發生後，泰國需要加強並完善相關法律法規，嚴厲打擊相關犯罪事件。

 

泰警：將確保中國人不會在泰國被拐賣販運

 

　　此外，泰國國家警察總署督察長在接受央視CGTN海外報道員採訪時表示，王星和其親屬將在幾天內返回中國，後續泰國警方將繼續調查是否有泰國人牽涉此案件。他還表示，泰國是一個安全的國家，將找出解決辦法確保中國人不會在泰國被拐賣販運至他國。

 

內媒：冀更多被騙至緬甸者能得到關注和救援

 

　　目前仍有不少中國人被困緬甸詐騙園區。據《紅星新聞》指，王星獲救當日下午，一個有487人的緬甸被困人員家屬互助群內，群主利用在線文檔統計被困人員信息，共有174名家屬填寫。這份文檔最終被取名為「全國174位『星星』被困緬甸聯合求救」，「星星們」被困的時間短則數月，長則幾年。

 

　　《極目新聞》發表評論指，王星的遭遇是不幸的，但也是幸運的，不幸的是他只是想得到一份工作，就一腳踩進了地獄一般的陷阱；幸運的是，他的女友和家人及時尋求各方幫助，他的演員身份也吸引了更多的公眾關注，引起了泰國方面的高度重視，讓他得以這麼快被解救。「跨境解救是個非常複雜和困難的過程，解救王星的模式能不能複製，目前很難說，但我們希望也期待，更多被騙者能夠得到關注，得到救援」。

 

馬媒指王星案幕後操手已被抓獲

 

　　與此同時，馬來西亞媒體報道，泰國警方成功搗毀了涉嫌綁架演員王星的「阿波羅輝煌」公司，其幕後老板外號「金老虎」、人稱「玉總」的廣東籍嫌疑人已被抓獲。《鳳凰網》報道指，該公司是當地園區最大的勞務中介，實力雄厚。王星被騙至該公司後，其手下金燦具體負責實施綁架，雙方在過程中進行了3次電話交流。目前，金燦也被抓獲並關押。

 

　　至於有網民稱緬甸的電騙園區收到200萬人民幣贖金後才將王星交給泰國警方，《觀察者網》引述一名曾幫助家屬從緬甸電騙園區解救多名中國人的志願者表示，據其了解，王星被困在緬甸的一個小規模電騙公司，因近期受到各方輿論壓力，公司高層在商量後自主放人，200萬元贖金傳聞是假消息。

 

撰文：經濟通中國組

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