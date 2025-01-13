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加州山火造成超500億美元損失，大量房主未買保險

13/01/2025

加州山火造成超500億美元損失，大量房主未買保險

 

　　美國加州大火已造成超過500億美元損失。不過，更值得關注的是，大火過後不少受害者發現，由於沒有購買保險，或保險公司已經撤出業務，無法得到賠償。

 

　　加州大學洛杉磯分校氣候學家斯溫表示，席卷洛杉磯的大火可能成為歷史上損失最慘重的山火，因為被燒毀建築數量眾多，尤其是有大量房屋位於美國最為昂貴的社區內，約9000個住宅單位的房屋中位價為310萬美元。摩根大通估計火災造成的保險損失或超過200億美元。

 

　　一般情況下，銀行要求有抵押貸款的房主為其房屋投保，但近年來大量房客和房主根本不為房屋投保。此外，大型保險公司紛紛撤出易受風暴和火災影響的地區，州立農業保險去年7月份在帕利塞茲社區取消約1600份保單，還在布倫特伍德等地區取消2000多份保單，而上述地區在此次山火中遭受嚴重威脅。

 

山火威脅洛杉磯奧運會舉辦

 

　　除了吞沒居民區外，山火也可能影響洛杉磯舉辦2028年奧運會，因奧運高爾夫球比賽所在的里維埃拉鄉村俱樂部，以及奧運村選址加州大學洛杉磯分校校園亦正遭受山火威脅。

 

撰文：經濟通國金組

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