中美 | 美國拜登政府敲定中國汽車軟硬件禁令規定

據《路透社》報道，即將卸任的美國拜登政府14日敲定規則，作為美國遏制中國汽車軟體和硬體的一部分，這些規定將禁止幾乎所有中國汽車和卡車進入美國市場。

美國商務部工業安全局在一份聲明中指出，來自中國和俄羅斯的技術「對美國國家安全構成了不必要、而且也不能接受的風險」。美國商務部長雷蒙多在接受路透採訪時表示，「這非常重要，因為我們不希望在200萬輛中國汽車上路之後，才意識到我們面臨某種威脅，」她特別提及國家安全方面的關切。

去年9月，美國商務部全面禁止與關鍵中國軟體和硬件聯網的車輛在美國上路，其中軟件禁令將適用於2027年車型，而硬件禁令則於2029年實施。中國車企同時也被禁止在美國道路上測試無人駕駛汽車。

部分重型汽車、禁令生效前舊軟件可獲豁免

《路透社》指出，美國商務部在最終規則中也作出了一些改動，例如豁免重量超過一萬磅的汽車，這樣中國車企比亞迪(01211)(深:002594)就可以繼續在加州組裝電動巴士。該部星期一曾表示，計劃將很快提議對中國產大型商用車使用的軟硬件實施禁令，包括卡車和巴士。但是最終決定將由即將就職的特朗普政府定奪。

敲定的禁令中還有另一個變化，就是在新規生效前就已經開發出來的中國軟件不在被禁之列，前提是維護這些軟件的企業不是中國公司。一位高級官員表示，這意味著通用汽車和福特可能仍可為美國買家進口一些中國製汽車。

汽車業界尋求延長禁令生效時間，未獲成功

美國汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)曾要求將實施硬件禁令的時間向後再延長一年，但是未能如願。該聯盟代表通用汽車、豐田、大眾汽車(Volkswagen)、現代汽車和其他多家主要汽車製造商。

中國吉利汽車公司旗下的瑞典極星(Polestar)去年10月曾警告，如果商務部法規不做修改，極星將被「有效禁止」在美國賣車。一位美國政府官員說，美國預計極星需要向美國政府尋求特別授權。極星則拒絕就此發表評論。

撰文：經濟通中國組

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