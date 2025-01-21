特朗普就職 | 特朗普上台後行動列表

美國當選總統特朗普於周一(20日)，正式宣誓就任美國第47任總統，再度入主白宮，展開第二個任期。特朗普在就職演說中表示，美國正式展開黃金時代，在他領導下將再次繁榮，誓言會令美國優先。

特朗普計劃採取大規模行動驅逐無證移民

美國總統特朗普正計劃全面打擊非法入境，並針對已經在美國境內的無證移民。

特朗普計劃宣布邊境進入國家緊急狀態，指示國防部向邊境派遣更多人員，並尋求終止無證移民在等待庇護身份聽證會期間被釋放的「抓住就釋放」(catch and release)政策。

此外，特朗普準備宣布結束庇護程序，這將允許立即驅逐那些在美國等待法院審理的人。政府將尋求恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，要求尋求庇護的人在移民法庭開庭前留在墨西哥。他亦會指示聯邦機構恢復邊境牆建設，並將參與人口走私的幫派和犯毒組織列為恐怖組織。

特朗普還將尋求終止非法入境者子女的自動出生公民權，並在未來6個月內暫停接收難民。

特朗普簽署行政命令，在美出生不再獲公民權

特朗普周一(20日)簽署行政命令，取消出生公民權，即在美出生人士不再直接獲公民權。不過，相關法令預計將面臨重大法律挑戰，因為美國憲法第十四修正案寫明，任何在美國境內出生的人都是美國公民。

特朗普宣布成立政府效率部後立即面臨訴訟

美國總統特朗普正式宣布成立政府效率部(DOGE)，但立即面臨訴訟。

政府僱員工會、監督組織和公益組織在政府效率部宣布成立幾分鐘後，立即提出起訴，國家安全顧問組織指控政府效率部違反1972年關於管理聯邦諮詢委員會的法規。美國公共衞生協會、美國教師聯合會和華盛頓公民責任與道德監督組織也提出起訴。

政府效率部的目標是為整個聯邦機構瘦身，削減4分之3的聯邦政府職位。特斯拉行政總裁馬斯克將一人主導該部門，另一名原定負責人拉馬斯瓦米下周將宣布不會加入政府效率部，因為他決定競選俄亥俄州州長。

特朗普宣布美國退出《巴黎協定》及世衛

美國總統特朗普就職後簽署行政命令，其中包括宣布美國退出《巴黎協定》，以及世界衛生組織。

特朗普為TikTok續命75日，警告不賣就徵稅

美國新任總統特朗普周一（20日）簽署行政命令，暫停執行TikTok「不賣就禁」法令75天，並警告中國，如不批准出售該平台業務，或對中國商品開徵最多100%關稅。

特朗普早前提出，成立合資公司營運TikTok，華府毋須出資就可擁有一半股權。中方表強調收購中企應符合中國法規。

特朗普考慮在2月1日對加拿大和墨西哥徵收關稅

美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，美國可能會在2月1日對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅。

他發言後，隨著投資人尋求避險資產，彭博美元指數一度上漲0.7%，創12月18日以來最大漲幅。美元兌大部分主要貨幣上升，墨西哥披索和加元下跌超過1%。

特朗普普周一(20日)宣誓就任美國第47任總統，並隨即發表就職演說，宣告該國「黃金時代」就此開啟。以下為演說中的政策要點：

* 宗旨是將美國放在首位

* 簽署一系列歷史性的行政命令

* 宣布南部邊境實施國家緊急狀態，派遣軍隊前往南部邊境，擊退國家面臨的災難性入侵

* 執行1798年《外敵法》並動員聯邦和各州執法部門打擊外國黑幫和犯罪網絡

* 指示內閣所有成員動用一切權力擊敗創紀錄的通脹，並迅速降低成本和價格

* 宣布國家能源緊急狀態，全力鑽探。將美國重新打造成製造業國家，將動用其他製造業國家永遠不會有的地球上最大的石油和天然氣儲量

* 結束綠色新政，撤銷電動汽車強制要求，拯救汽車行業，以無人敢想的速度再次在美國造車

* 設立全新的政府效率部

* 奪回巴拿馬運河控制權

* 結束在公共和私人生活領域進行種族和性別社會改造的政策。美國政府的官方政策將只有兩種性別：男性和女性

* 培育不看膚色看優點的社會

* 恢復因反對新冠疫苗強制令遭開除軍人的軍籍並全額補發薪資。讓戰士服役時免受激進的政治理論和社會實驗

* 將墨西哥灣更名為美利堅灣。恢復阿拉斯加麥金萊山之名

* 將美國太空人送上火星並插上國旗

撰文：經濟通國金組

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