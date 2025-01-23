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抖音 | 字節董事：TikTok美國業務最快周末達可行方案

23/01/2025

字節董事：TikTok美國業務最快周末達可行方案

 

　　外媒報道指，TikTok母公司字節跳動董事、美國私募基金General Atlantic行政總裁比爾福特(Bill Ford)表示，字節跳動積極洽商讓TikTok美國業務維持運作的計劃，結果可能很快作出正式公布。

 

　　美國去年通過法例，若字節跳動沒有在今年1月19日前剝離TikTok美國業務，將從應用程式商店下架。美國總統特朗普於1月20日就職後簽發行政命令，給予字節額外75天以達成協議。截至特朗普發布命令，盡管TikTok禁令尚未實施，但字節跳動尚未與任何潛在買家進行談判。

 

　　比爾福特在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇活動期間指出，保持TikTok美國業務如常符合各方利益，因此字節跳動、美國及中國政府官員等持份者正參與有關商討，最快本周末或達成可行方案。他補充說，除了資產剝離以外，可能還有其他解決方案。

 

　　特朗普周二(21日)表示，暫緩執行TikTok禁令是由於相關業務是生意機遇，他希望促成美國佔業務的一半權益。如果馬斯克有意收購TikTok，他對此抱持開放態度。

 

撰文：經濟通中國組

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