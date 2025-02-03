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中美 | 美國明起加徵關稅，中方堅決反對將採反制措施

03/02/2025

中美 | 美國明起加徵關稅，中方堅決反對將採反制措施

　　美國總統特朗普2月1日簽署行政命令，從周二(4日)起對中國進口的商品加徵10%關稅，對加拿大和墨西哥的進口商品加徵25%的關稅。特朗普據報在白宮與媒體會面時，被問及關於對華關稅是否會延遲至3月時，他直接表示對這幾個國家的新關稅沒有可能暫緩，他又指責中、墨、加對美貿易順差偏高，因此需要透過關稅調整。

 

　　中國外交部表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。發言人重申，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅解決不了自身問題，更不利於雙方，無益於世界。

 

　　外交部發言人表示，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

 

關稅戰沒有贏家，中方將向世貿提訴

 

　　商務部新聞發言人亦指，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

 

　　另外，中國工商界對此深表遺憾、堅決反對。中國貿促會新聞發言人稱，美方做法將使大量美國企業和消費者為此埋單，使中美正常經貿合作受到破壞，使全球產業鏈供應鏈穩定遭受衝擊。貿促會強烈呼籲美方立即糾正錯誤做法，同中方相向而行，與各國加強合作，為兩國乃至全球工商界實現互利共贏營造良好國際環境，為世界經濟發展注入更多穩定性和正能量。

 

撰文：經濟通中國組

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