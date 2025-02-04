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抖音 | 特朗普稱成立美國主權財富基金，或收購TikTok

04/02/2025

抖音 | 特朗普稱成立美國主權財富基金，或收購TikTok

 

　　據《路透》報道，美國總統特朗普周一（3日）簽署了一項行政命令，下令未來一年內成立一個主權財富基金，並稱該基金有可能收購TikTok。

 

　　「我們將有所行動，也許會收購TikTok，也許不會，」特朗普說。「如果我們做成了正確的交易，我們就會去做……我們可能會把它放在主權財富基金里。」TikTok不賣就禁的法律1月19日生效，特朗普在1月20日上任後簽署行政命令，將該法律的執行時間推遲75天。特朗普曾表示，他正在與多人就TikTok的收購進行談判，並可能在2月做出決定。

 

　　特朗普的行政命令文本對主權財富基金細節著墨不多，只是指示財政部和商務部在90天內提交一份計劃，包括有關「籌資機制、投資策略、基金結構和治理模式」的建議。

 

　　通常情況下，主權財富基金依靠國家的預算盈餘進行投資，但美國目前處於預算赤字狀態。該基金的建立還可能需要國會的批准。政府官員並未透露該基金將如何運作或融資，但特朗普此前表示，可以通過關稅和其他聰明的方式為其提供資金。

 

撰文：經濟通中國組

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