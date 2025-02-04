貿易戰 | 國務院關稅稅則委員會：對美國部分進口商品加徵關稅

國務院關稅稅則委員會宣布，自2月10日起(下周一)對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原產於美國的原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。

國務院關稅稅則委員會公告指，美國政府1日宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，其單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。因此，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%-15%關稅，包括煤炭、原油等。

內地列美國PVH集團及因美納公司入不可靠實體清單

中國商務部公告，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司(Illumina)列入不可靠實體清單。公告自公布之日起實施。

公告指，上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對上述實體採取相應措施。

美國PVH(Philips-Van-Heusen)集團是全球第二大服裝集團，旗下品牌包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen等。中國商務部自去年9月起對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查，至上月公布調查進展稱，初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。

因美納是美國生物科技巨頭。有內媒去年4月獲得一份因美納提交的2024年第一季度遊說披露報告，內容顯示，因美納已就針對其中國競爭對手華大基因集團和華大智造(滬:688114)及其子公司Complete Genomics的擬議立法遊說美國國會，而單在2024年第一季因美納已花費38萬美元就各種問題進行遊說，包括《生物安全法案》及《2024財年國防授權法案》，遊說對象包括美國眾議院、參議院、總統行政辦公室、衛生與公共服務部、商務部等政府部門。

商務部：對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項實施出口管制

商務部、海關總署公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。公告自發布之日起正式實施。

公告指，根據有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，決定對相關物項實施出口管制。出口經營者出口上述物項應當依照相關規定向國務院商務主管部門申請許可。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。

GOOGLE遭立案調查

另外，根據國家市場監督管理總局消息，因美國谷歌公司（Google）涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。

撰文：經濟通採訪組、中國組

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