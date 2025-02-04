  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

貿易戰 | 國務院關稅稅則委員會：對美國部分進口商品加徵關稅

04/02/2025

貿易戰 | 國務院關稅稅則委員會：對美國部分進口商品加徵關稅

 

　　國務院關稅稅則委員會宣布，自2月10日起(下周一)對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原產於美國的原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。

 

　　國務院關稅稅則委員會公告指，美國政府1日宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，其單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。因此，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%-15%關稅，包括煤炭、原油等。

 

內地列美國PVH集團及因美納公司入不可靠實體清單

 

　　中國商務部公告，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司(Illumina)列入不可靠實體清單。公告自公布之日起實施。

 

　　公告指，上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對上述實體採取相應措施。

 

　　美國PVH(Philips-Van-Heusen)集團是全球第二大服裝集團，旗下品牌包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen等。中國商務部自去年9月起對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查，至上月公布調查進展稱，初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。

 

　　因美納是美國生物科技巨頭。有內媒去年4月獲得一份因美納提交的2024年第一季度遊說披露報告，內容顯示，因美納已就針對其中國競爭對手華大基因集團和華大智造(滬:688114)及其子公司Complete Genomics的擬議立法遊說美國國會，而單在2024年第一季因美納已花費38萬美元就各種問題進行遊說，包括《生物安全法案》及《2024財年國防授權法案》，遊說對象包括美國眾議院、參議院、總統行政辦公室、衛生與公共服務部、商務部等政府部門。

 

商務部：對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項實施出口管制

 

　　商務部、海關總署公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。公告自發布之日起正式實施。

 

　　公告指，根據有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，決定對相關物項實施出口管制。出口經營者出口上述物項應當依照相關規定向國務院商務主管部門申請許可。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。

 

GOOGLE遭立案調查

 

　　另外，根據國家市場監督管理總局消息，因美國谷歌公司（Google）涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。

 

 

撰文：經濟通採訪組、中國組

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02438

出門問問

0.650

異動股

01341

昊天國際建投

0.820

異動股

08349

硅鑫集團

2.850

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02438 出門問問
  • 0.650
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.820
  • 08349 硅鑫集團
  • 2.850
  • 08645 比特元宇宙
  • 0.660
  • 06666 恒大物業
  • 0.750
股份推介
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.800
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 10.520
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.050
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.079
  • 目標︰--
  • 00874 白雲山
  • 17.860
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.650
  • 00700 騰訊控股
  • 420.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.730
  • 03896 金山雲
  • 8.580
  • 00981 中芯國際
  • 45.450
報章貼士
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.540
  • 目標︰$6.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.590
  • 目標︰$12.50
  • 03339 中國龍工
  • 1.650
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 1.630
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.700
即時重點新聞

04/02/2025 17:07  《盤後部署》A股明復市恒指或衝擊二萬一，蒙牛見反彈上望18元

04/02/2025 13:16  【大國博弈】國務院關稅稅則委員會：對美國部分進口商品加徵關稅

04/02/2025 16:47  【大國博弈】中國多招反制美加關稅，駐美使館：完全正當、合理

04/02/2025 14:08  【大國博弈】商務部：中國已將美對華徵稅措施訴至世貿組織

04/02/2025 17:04  渣打：委任Maria Ramos接替韋浩思擔任集團主席

28/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

04/02/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】金沙遭大華繼顯降目標，德銀點評汽車股

04/02/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８９９，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 稅務學會：非開徵消費稅合適時機，倡外地藝員及運動員稅率扣減新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車 | 1月銷售對辦兼憧憬中美關係或有轉機，新能源車股急升可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

大摩:29隻內地股票存重大關稅風險，重申謹慎看法新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

70歲後的志願
人氣文章

小薯茶水間

麥玲玲蛇年12生肖運程｜屬豬沖太歲裝修屋企更平安？屬鼠賺錢能力強、有貴人扶持！屬牛只有一個吉星點部署？
人氣文章

小薯茶水間

台灣女星徐熙媛大S突傳死訊 新年日本旅行染流感併發肺炎 終年48歲 妹妹代發文公布
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

分手更見人品！體面地結束、說句「謝謝，再見」，是給對方最後的溫柔
人氣文章

港女講男．妮洛

新年是見家長的時機？計劃帶另一半出席聚會前，先要考慮這3點！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀五星酒店中菜廳：矜貴陳皮宴，品味十三年梅江塞口陳皮竹笙龍蝦卷及五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹，重現粵菜經典
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新春開運｜向腦退化親朋拜年指南  別問「猜猜我是誰」，留意「地陷」幻覺
人氣文章
大寒到立春養生秘訣：先藏後升！推薦洋葱蓮子杞子雞湯，補腎養肝健脾胃
人氣文章
奪命流感 │ 48歲大S徐熙媛染流感併發肺炎不幸病逝，醫生教你5個有效預防流感的方法！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2025 20:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2025 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞04/02/2025
預算前瞻 | 稅務學會：非開徵消費稅合適時機，倡外地藝員及運動員稅率扣減
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處