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貿易戰 | 美國海關及邊境保衛局:對華加徵一成關稅適用於香港

05/02/2025

貿易戰 | 美國海關及邊境保衛局:對華加徵一成關稅適用於香港

　　根據美國國土安全部、美國海關及邊境保衛局(CBP)發布通知，美國對華加徵10%關稅的措施同時適用於香港。

 

　　根據美國國土安全部及CBP共同發布文件顯示，美國對華額外加徵的10%關稅，將同時適用於原產於中國和香港的商品。當局會根據供應鏈文件，如原產地證明、訂單、裝箱貨單等，判定商品是來自中國或香港，都要交額外關稅。如果商品主要是在內地或香港製造、組裝或加工，即使經第三國轉運，仍可能被視為中國或香港產品，會被徵收額外關稅。但文件沒有提及同屬特別行政區的澳門。

 

　　美國對中國輸美商品加徵10%關稅的措施，於美東時間4日零時生效後，中國多個部門昨日宣布多項反制措施，包括自2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅；中國國家市場監督總局對Google立案調查，指Google涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》；商務部同時將CK和Tommy Hilfiger母企美國PVH集團、生物科企Illumina列為「不可靠實體」，對鎢、碲、鉍、鉬、銦共5種稀有金屬元素出口管制。

 

　　另外，美國同時取消了價值低於800美元的小額包裹豁免條款。據《彭博》今日消息指，美國郵政透過網站公布，從4日起暫停接收來自中國內地和香港的入境包裹，直至另行通知為止。

 

撰文：經濟通採訪組

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