電騙 | 習近平會見佩通坦，讚泰方採取有力措施打擊網賭電詐

據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的泰國總理佩通坦。習近平表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，中泰雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。

習近平指出，今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命運共同體建設走深走實。面對百年未有之大變局，中泰雙方要鞏固戰略互信，堅定相互支持，以中泰關係的穩定性和確定性應對外部環境的不確定性。

習近平：願同泰方深化數字經濟、新能源汽車等合作

習近平又指，中方願同泰方對接發展戰略，拓展互利合作，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中老泰聯通發展構想早日取得更多成果。深化數字經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。中方支持泰國擔任瀾湄合作共同主席，祝賀泰國成為金磚夥伴國，願同泰方密切溝通協作，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，增進全球南方團結合作，維護世界和平，促進共同發展。

佩通坦表示，泰方堅定奉行一個中國政策，期待同中方一道，加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業等領域合作，促進人文交流、民心相通，開啟共享和平、共同繁榮的下一個50年，造福子孫後代。泰方願同中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪。中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願同中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。

習近平明日晚上將在黑龍江哈爾濱出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式並宣布開幕，佩通坦等多國領導人將出席開幕式。

撰文：經濟通中國組

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