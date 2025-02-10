貿易戰 | 特朗普計劃周一宣布，對鋼、鋁進口加徵25%關稅

美國總統特朗普周日（9日）稱，他將於當地時間周一（10日）宣布，對所有鋼、鋁進口加徵25%的關稅措施。他還表示，將在本周晚些時候宣布，向對美商品徵收關稅的國家實施對等關稅措施。

特朗普在空軍一號對記者表示，關稅將適用於來自所有國家的鋼、鋁進口。他沒有透露關稅何時生效。新的鋼鐵關稅可能波及美國能源企業，風電開發商、石油鑽探企業等，依賴非美國產特級鋼材的公司。

特朗普暫停對中國小額包裹徵稅，因海關遇執行困難

美國總統特朗普於當地時間上周五(7日)簽署行政命令，押後對來自中國內地及香港的包裹取消「小額豁免」條款，即延後對小額包裹徵稅，直至美國海關有能力處理向該等小額包裹徵收關稅為止。

美國此前疑針對中國電商，取消來自內地及香港的800美元以下低價包裹的免稅優惠，令當地郵政及國際空郵公司等停收來自中國包裹，但不足12小時美國郵政即收回有關決定。據報取消豁免小額包裹關稅政策過於突然，令紐約甘迺迪國際機場的包裹海關清關出現大量擠擁，甚至影響已繳納關稅的包裹。

外電引述消息指，美國海關和邊境保護局上周四(6日)曾與物流業界開會，討論甘迺迪機場堆積上百萬個包裹的情況。隨後特朗普即以行政命令押後取消豁免條款，直至商務部等有關部門完善系統處理相關關稅，確保順利執行相關指令為止。

撰文：經濟通市場組、國金組

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