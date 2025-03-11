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參加特朗普就職典禮的5名超級富豪身家大縮水

11/03/2025

參加特朗普就職典禮的5名超級富豪身家大縮水

 

　　特朗普於1月20日宣誓就職時，他的身邊站著一群超級富豪，其中包括馬斯克、貝佐斯和朱克伯格。當時他們的個人財富位於最高點，股市為他們帶來巨額收益。不過，7周後的今天，情況已經有很大變化。根據彭博億萬富翁指數，其中5名超級富豪的財富合計蒸發高達2090億美元。

 

　　在特朗普當選後到就職前的這段時間，超級富豪迎來財富增長的好時機，期間標普500指數屢創歷史新高。投資者湧入股票和虛擬貨幣市場，押注特朗普的政策將有利於商業。此外，在大選結束後的幾周，馬斯克的特斯拉股價上漲98%，創下紀錄新高。朱克伯格的Meta在特朗普就職後的頭4周上漲20%。

 

　　不過，有關特朗普第二個任期將推動市場收益將繼續走高的希望已經落空。自他上任以來，標普500指數已下跌6.4%，該基準股指周一（10日）重挫2.7%。

 

　　美股下跌之際，超級富豪旗下的公司首當其衝。這些公司的市值較特朗普就職前最後一個交易日1月17日的市值總計蒸發了1.39萬億美元。其中馬斯克的個人財富淨值已縮水1480億美元，亞馬遜創辦人貝索斯個人財富下跌290億美元，谷歌聯合創辦人謝爾蓋布林財富流失220億美元、Meta的朱克伯格和LVMH的阿爾諾財富分別蒸發50億美元。

 

撰文：經濟通國金組

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