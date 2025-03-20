特朗普發文「教」聯儲局做事，表示應減息應對關稅

美國聯儲局周三（19日）的利率決議宣布按兵不動，不過數小時後，特朗普便開始「教」聯儲局做事。

特朗普在其社交平台Truth Social上發文表示，隨著美國關稅開始逐步影響經濟，聯儲局如果減息會好得多。特朗普呼籲聯儲局「做正確的事」。

特朗普曾多次呼籲聯儲局進一步減息，因為降低利率可能會進一步促進他改善美國經濟的許多議程。不過，在美國通脹持續存在黏性、且特朗普關稅政策可能帶來許多不確定的背景下，聯儲局一直不願承諾進一步放鬆貨幣政策。

貝萊德：聯儲局減息次數或少於市場預期

與此同時，貝萊德投資研究所稱，考慮到通脹上行的風險，聯儲局的減息次數可能少於市場預期。

該研究所負責人Jean Boivin在一份報告中表示：「我們認為聯儲局今年將很難減息超過一兩次，即使長期的不確定性開始損害原本健康的經濟增長。這就是我們為何不認同美債昨日走勢及市場對更多減息的押注。」

該研究所認為，聯儲局的評估提高了通脹「意外上行」的可能性，尤其是在抑制物價方面缺乏進展的情況下。

撰文：經濟通國金組

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