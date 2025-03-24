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大國博弈 | 美調查華為中移動中電信等9家中企，涉規避營運限制

24/03/2025

大國博弈 | 美調查華為中移動中電信等9家中企，涉規避營運限制

 

　　美國聯邦通訊委員會(FCC)周五(21日)表示，正調查9家內地企業，包括華為、中興通訊(00763)(深:000063)、海康威視(深:002415)、中國移動(00941)(滬:600941)、中國電信(00728)(滬:601728)等，以確定其是否尋求規避在美營運限制。

 

　　外電報道，上述企業被認為對美國國家安全構成威脅，均被列入FCC的調查清單。FCC主席卡爾(Brendan Carr)表示，其他被調查的內地企業還包括海能達通信(深:002583)、浙江大華科技(深:002236)、中信國際電訊(01883)旗下Pacifica Networks及其子公司ComNet，以及中國聯通(美洲)。

 

　　卡爾稱，委員會有理由相信清單內的部分或所有內地企業，均嘗試規避委員會禁令，在美國以私下或「不受監管」方式持續營運；FCC將確認這些企業活動範圍，盡快彌補任何允許不可信海外敵對國家支持的行動者規避美國條例的漏洞。

 

　　FCC稱，已就這些企業在美經營情況和協助他們美國業務的公司展開詳細調查。並已向這些企業發出詢問信件和至少一張傳票。

撰文：經濟通採訪組

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