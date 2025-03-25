特朗普新政 | 特朗普威脅將出台汽車關稅，暗示可能減免對等關稅

美國總統特朗普表示，將在未來幾天宣布汽車關稅，同時暗示將在下周宣布的對等關稅中給予部分國家減免。

特朗普周一（24日）在白宮表示，在更廣泛的關稅方案公布之前，他計劃「很快，在未來幾天內」推進汽車進口關稅。

特朗普稱，定於下周三（4月2日）推出的關稅措施將側重於對等關稅，即根據不同國家對美國產品的關稅及其他貿易壁壘，逐一設定對應的關稅稅率。此外，他周一兩次暗示，部分貿易夥伴可能獲得豁免或減免。

「我可能給予許多國家關稅減免，它們對我們徵收的關稅實在太高了，甚至讓我不好意思對他們徵收同樣的稅率。但它仍將是非常可觀的。你們將在4月2日得知。」特朗普亦表示，他計劃未來推出針對木材和半導體等特定行業的關稅措施，但未提供具體細節。

將對從委內瑞拉購買石油的其他國家徵收25%關稅

此外，特朗普在社交平台上宣布，自4月2日起，他將對從委內瑞拉購買石油的其他國家徵收25%的關稅。

分析指，此舉旨在切斷馬杜羅政權一項重要收入來源，同時進一步向中國施壓。中國是委內瑞拉原油的主要買家，且已被特朗普政府加徵20%關稅。

撰文：經濟通市場國金組

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