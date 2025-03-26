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俄烏開戰 | 美國稱俄烏達成黑海停火，將幫助恢復俄農產品出口

26/03/2025

俄烏開戰 | 美國稱俄烏達成黑海停火，將幫助恢復俄農產品出口

 

　　美國表示，俄羅斯和烏克蘭已同意在黑海停火，並制定機制以禁止對能源基礎設施進行打擊。

 

　　白宮周二（25日）發表聲明，表示在沙特阿拉伯與俄羅斯和烏克蘭團隊進行，為期3天的技術層面會談促成在黑海「確保安全航行」的協議。聲明稱，雙方也同意防止將商業航運用於軍事目的。

 

　　此外，美國「將幫助恢復俄羅斯的全球農產品和化肥出口市場准入，降低海上保險成本，並強化此類交易對港口和支付系統的獲取」。

 

　　烏克蘭總統澤連斯基則表示，烏軍將立即遵守部分停火協議。美國和烏克蘭可能很快會進行新一輪會談。

 

　　克里姆林宮則在周二晚些時候發表聲明，確認黑海安全航行協議，但表示該協議取決於對參與農產品出口的銀行和公司的制裁是否得到緩解。

 

俄：不會交出扎波羅熱核電站

 

　　不過，俄羅斯外交部在官網發表聲明表示，扎波羅熱核電站屬於俄羅斯管轄，不可能將該核電站轉交給其他國家，或將控制權移交他國。與另一個國家共同運營該核電站也是不可接受。

撰文：經濟通市場國金組

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