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大國博弈 | 特朗普：願考慮降關稅，換北京同意TikTok交易

27/03/2025

大國博弈 | 特朗普：願考慮降關稅，換北京同意TikTok交易

 

　　美國總統特朗普表示，他願意考慮降低對中國加徵的關稅稅率，換取北京同意字節跳動將TikTok美國業務出售給美國企業。

 

　　綜合外電消息，特朗普周三（26日）在橢圓形辦公室對記者說：「關稅中的每一點都比TikTok更有價值」，所以「為了讓中國同意出售，或許我會給他們降關稅。」

 

　　特朗普是在宣布對所有非美國製汽車徵收25%進口關稅時，做出上述發言。他同時重申計劃下周對每個國家都加徵「對等關稅」，但暗示稅率低於預期。早前特朗普政府以未能有效遏制芬太尼進入美國為由，對中國進口商品加徵了20%的關稅。

 

4月5日前未達協議，禁令或再延期

 

　　特朗普預計，他下周前能至少就TikTok協議的框架達成共識。不過他表示，即使沒有談成他也會考慮再次推遲「不賣就禁」法的實施日期。特朗普說，「我們會達成某種形式的協議的，但如果還沒完成也沒什麼大不了的，我們直接延期就行了」。

 

　　根據美國前總統拜登簽署的法律規定，字節跳動必須在1月19日前出售TiKTok的美國業務。TikTok在特朗普上任前短暫停止提供服務，但後來特朗普簽署行政令將上述法律的生效延後90天，即延至4月5日，為達成協議爭取更多時間。

撰文：經濟通中國組

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