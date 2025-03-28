曼谷 | 緬甸7.9級大地震，泰國震感明顯，曼谷進入緊急狀態(有片)

緬甸7.9級特大地震，仰光、曼谷、雲南均有震感

根據中國地震台網消息，緬甸發生7.9級地震，主要城市仰光震感強烈。另據路透社報道，泰國首都曼谷也感到明顯震動，目擊者稱中央商務區建築物強烈搖晃，有市民逃離商場。

緬甸著名地標阿瓦橋（Ava Bridge）被震垮

緬甸強震達7.9級，波及曼谷樓盤倒塌傳43人失蹤

緬甸在本港時間周五下午2時20分發生特大地震，強度上調至黎克特制7.9級，並至少發生一次強度達6.4級的餘震。

泰國等周邊國家亦有強烈震感，網傳影片顯示，曼谷一棟興建中的大廈轟然倒塌，當地報道指地盤中至少43人失蹤。地震發生後，泰國證券交易所宣布立即暫停所有交易。

震央位於緬甸中部的實皆市附近，震源深度30公里。

泰國等周邊國家亦有強烈震感，曼谷一棟興建中的大廈倒塌。（AP）

泰國總理宣布首都曼谷進入緊急狀態，股市停市

緬甸中部周五（28日）的7.9級特大地震波及泰國，總理佩通坦宣布首都曼谷進入緊急狀態。消息指地震已造成泰國1死43失蹤，曼谷一座在建大廈倒塌。受地震影響，曼谷股市停市。消息指，地震已造成泰國最少1死43失蹤。

緬甸特大地震波及泰國，當地震感明顯，曼谷大批民眾走到街上。（AP）

撰文：經濟通市場國金組

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