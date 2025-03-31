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國際要聞 | 緬甸地震超千七人死亡，中國救援隊黃金72小時救災

31/03/2025

國際要聞 | 緬甸地震超千七人死亡，中國救援隊黃金72小時救災

 

 

　　緬甸上周五（28日）發生的7.9級強烈地震，死亡人數已超過1700，逾3400人受傷，仍有大約300人失蹤。救援黃金72小時將於周一（31日）下午屆滿，中國已派出救援隊施援。此外，泰國曼谷因地震而死亡的人數增至18人。

撰文：經濟通中國組 

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