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俄烏開戰 | 普京拒合作激怒特朗普，威脅對所有俄油加徵二級關稅

31/03/2025

俄烏開戰 | 普京拒合作激怒特朗普，威脅對所有俄油加徵二級關稅

 

 

 

　　據NBC News報道，美國總統特朗普表示，他對俄羅斯總統普京不合作感到「惱火」，如果俄烏不能達成停火，他將考慮對俄羅斯石油徵收「二級關稅」。他還表示，計劃本周與普京通話。

 

　　NBC引述周日（30日）對特朗普的電話採訪報道，川普對普京最近關於在烏克蘭建立一個由聯合國領導的過渡政府，以及將烏克蘭總統澤連斯基架空的提議感到很生氣。

 

　　特朗普說：「我很生氣。如果我和俄羅斯無法就停止在烏克蘭的流血衝突達成協議，而且如果我認定是俄羅斯的錯，那我就會對所有來自俄羅斯的石油加徵二級關稅。」

 

　　他補充說：「這意味著，如果你從俄羅斯購買石油，你就不能在美國開展業務。所有俄羅斯石油都將被徵收25%的關稅--所有的石油，關稅將在25%到50%之間。」

 

烏克蘭對特朗普方案感不滿

 

　　另據美媒引述知情人士透露，烏克蘭將要求進行修改特朗普提出的全面經濟協議，把承諾更多美國投資納入其中。

 

　　特朗普提出的協議草案，將讓華盛頓獲得烏克蘭未來所有重大基礎設施，和礦產投資的控制權，而且沒有時間限制。基輔擔心，該協議不僅可能破壞其加入歐盟的努力，而且還將要求其償還美國自戰爭開始以來提供的所有軍事和經濟支持。

 

　　知情人士表示，該草案未包含對烏克蘭的安全保障，已遭到幾位烏克蘭反對派議員的嚴厲批評。

撰文：經濟通市場國金組

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