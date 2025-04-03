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關稅戰| 美徵對等關稅，國際新聞及反應(不斷更新)

03/04/2025

關稅戰| 美徵對等關稅，國際新聞及反應(不斷更新)

 

 

對等關稅對東南亞打擊尤甚，貨幣、股市下跌

 

　　在美國總統特朗普對新興亞洲國家大幅提高關稅後，東南亞貨幣與股市同步走低。

 

　　特朗普周三宣布的對等關稅對東南亞打擊尤甚。美國將對越南出口商品加徵46%關稅，泰國36%，印尼32%。投資者正密切關注受關稅影響國家的反制措施。

 

　　泰銖兌美元匯率一度下跌0.8%，馬來西亞令吉與韓元亦告貶值。東南亞股市今年本就位居全球表現最差行列，對等關稅公布後，新加坡基準股指盤中跌幅達1.3%，馬來西亞股市下挫0.7%。

 

　　ING銀行分析師Padhraic Garvey與Francesco Pesole在客戶報告中指出：「此次關稅衝擊最嚴重的無疑是新興亞洲市場，」全球避險情緒將成為主旋律，市場利率可能隨之走低。

 

美財長強硬警告「勿報復」，淡化關稅戰對美股影響

 

　　美股期貨應聲暴跌逾2%，道瓊指數期貨更閃崩千點。面對金融市場的激烈反應，美國財長貝森特警告各國「切勿報復」，並試圖安撫市場，稱「只要對方不反制，目前的稅率將是最高水平」。

 

　　儘管已有國家向華盛頓提出進行貿易談判，但貝森特表示，美國政府傾向於「先讓情況穩定一段時間」，並指「接下來如何發展，我們拭目以待。」

 

　　貝森特同時淡化關稅政策對美股影響，稱美股近期遭拋售是由於科技巨企回調，而非白宮的關稅及貿易政策。他說：「納斯達克指數在DeepSeek發布那天達到峰值，所以這是科技七巨企的問題，不是美國優先的問題。」

 

　　貝森特還表示，聯邦政府最快在5月或6月就達到債務上限，財政部的借款權限將在6月或7月用完。

 

蘋果盤後重挫7%，科技巨企全面下跌

 

　　受對等關稅影響，蘋果股價周三（2日）盤後重挫7%，步向2020年9月以來最大單日跌幅，引發科技股全面下跌。

 

　　分析指，蘋果大部分營收來自中國及其他亞洲國家製造的裝置，與英偉達等科技巨企均受關稅影響。

 

　　英偉達盤後下跌逾4%，特朗斯拉重挫6%，Alphabet跌逾3%，亞馬遜跌6%，Meta跌逾4.5%，微軟跌3%。

 

亞股重挫，東京股市早盤跌4%，日圓兌美元漲1%

 

　　美國總統特朗普公布比預期力度更大的對等關稅，引發對通脹和經濟前景的擔憂，投資者紛紛尋求避險，亞洲股市周四（3日）早盤重挫、避險資產上漲。

 

　　日本東證指數和日經指數齊跌4%，澳大利亞股市跌2%。標普500指數期貨跌逾3.5%，納斯達克100指數期貨跌4.5%。

 

　　美國國債飆升，5年期美債孳息率下跌10個基點，澳洲和新西蘭國債亦走高。資金湧向避險資產提振日圓，金價再創新高。

 

　　日圓兌美元一度上漲1%，至147.69，為3月13日以來最高水平。

 

泰國商會：36%對等關稅超預期，必須與美國盡快談判

 

　　泰國商會主席Poj Aramwattananont表示，美國宣布對泰國徵收36%的對等關稅高於泰國商會的預期，該團體原本預計的稅率不會超過25%。

 

　　他表示，泰國必須與美國接觸並盡快進行談判，並說：「不必驚慌，因為其他國家也面臨更高的關稅。美國也將受到一些影響，因為他們仍然無法那麼快地生產以替代進口。」

 

韓國：代總統緊急開會，指示全力應對美國關稅新政策

 

　　韓國代總統、國務總理韓悳洙周四（3日）緊急召開經濟安全戰略工作組會議，就美國對韓輸美產品徵收25%「對等關稅」的措施討論對策。

 

　　韓悳洙表示，全球關稅戰已成現實，當前經濟形勢極為嚴峻，政府必須全力以赴，克服當前的貿易危機。

 

　　韓悳洙指示產業通商資源部長官安德根，攜手韓企就美方對等關稅措施的具體內容進行分析，積極與美方開展溝通協商，為汽車等受影響較大的行業和企業制定扶持政策。

 

加拿大率先反擊，總理卡尼：將反制美國關稅

 

　　加拿大總理卡尼稱政府將採取反制措施作為回應，但沒有給出具體細節。卡尼說：「我們將以反制措施應對這些關稅，保護我們的勞動者，並打造七國集團中最強大的經濟體。」

 

特朗普宣布對等關稅，對中國加徵34%額外關稅

 

　　美國總統特朗普周三（2日）於白宮宣布，針對世界各地貿易夥伴的對等關稅計劃。特朗普在社交媒體上稱今天是「美國解放日」。白宮稱，10%對等關稅周六（5日）生效，更高稅率下周三（9日）起執行。

 

中國進口關稅累積至54%

 

　　特朗普宣布的一系列對等關稅中，將對中國進口貨品加徵34%額外關稅，令關稅累積高達54%；對歐盟徵20%；對瑞士徵31%；對印度、韓國和日本分別徵26%、25%和24%關稅；對柬埔寨和越南分別徵49%和46%關稅；對泰國徵收36%；對印尼和台灣徵收32%；對英國和巴西徵10%。惟加墨兩國不受特朗普對等關稅措施影響。

 

　　特朗普表示，非常尊重中國和國家主席習近平，但中國從美國取得大量好處，其他國家亦對美國的進口產品徵收高額關稅，因此美國採取同樣措施。

 

　　特朗普政府同時宣布對全球進口私家車和貨車徵收25%關稅，措施於4月3日生效，並將於5月3日起對汽車零件進口徵收關稅。

 

以下為特朗普政府對主要國家和地區加徵的對等關稅

中國 34%
歐盟 20%
越南 46%
中國台灣 32%
日本 24%
印度 26%
韓國 25%
泰國 36%
瑞士 31%
印尼 32%
馬來西亞 24%
柬埔寨 49%
英國 10%
南非 30%
巴西 10%
新加坡 10%
菲律賓 17%
澳洲 10%
斯里蘭卡 44%
新西蘭 10%
阿聯酋 10%
沙特阿拉伯 10%
緬甸 44%
烏克蘭 10%

 

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