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關稅戰 | 美媒：美關稅或致中國出口轉向其他國家「如海嘯襲來」

09/04/2025

關稅戰 | 美媒：美關稅或致中國出口轉向其他國家「如海嘯襲來」

 

　　美國《紐約時報》分社社長柏凱斯(Keith Bradsher)昨發表題為《海嘯正向每個人襲來：中國全球出口浪潮才剛剛開始》的文章，指中國製造業近年大舉擴張，掀起一波出口浪潮，引發美國總統特朗普祭出對等關稅。報道認為，中國出口如此之多，部分原因是國內的消費不足。自2021年以來房地產市場崩盤，中國通過推動出口來抵消其帶來的影響，在建設、設備和工廠運營方面創造了數百萬個就業崗位。

 

　　報道稱，目前尚不確定特朗普此次強硬得多的關稅措施最終會產生怎樣的結果，「關稅偶爾會使中國的出口增長放緩，但並沒有起到阻止作用」，其他國家高度警惕中國的出口可能會轉向其他市場，對歐盟和南韓等美國盟友的經濟構成威脅。

 

　　報道又指，前美國貿易代表戴琪形容，出口的「海嘯正向每個人襲來」。特朗普第一任期的美國貿易代表萊特希澤則指出，美國最新的關稅「是早就該採取的措施--真正的根本原因是中國幾十年來的產業政策，造成了驚人的產能過剩和全球失衡」。

 

　　據此前《路透》報道，歐盟委員會主席馮德萊恩昨日與中國國務院總理李強通電話時，呼籲中國確保通過談判解決美國總統特朗普進口關稅所造成的問題，強調應該避免進一步升級。馮德萊恩的辦公室還透露，雙方討論了建立一個機制來追蹤關稅可能造成的貿易轉移。報道指，歐盟擔心中國會把原來銷往美國的廉價產品轉向歐洲。

 

撰文：經濟通中國組

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