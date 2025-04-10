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關稅戰 | 對標美國服務貿易，中國發布赴美旅遊風險、留學預警

10/04/2025

關稅戰 | 對標美國服務貿易，中國發布赴美旅遊風險、留學預警

 

　　中美關稅戰不斷升級，經貿關係惡化之下，中國教育部及文旅部昨日分別發布赴美旅遊風險、留學預警。《華爾街日報》直指，這些舉措表明，除了對美國商品出口採取報復措施外，中國還在考慮將目標對準美國的服務貿易，向美國旅遊業和教育部門施壓。

 

　　中國文旅部昨日(9日)對赴美中國遊客發布風險提示稱，由於中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢，文旅部提示中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

 

美國政府近日撤銷數百名外國學生的簽證

 

　　繼文旅部後，央視新聞在昨晚報道，中國教育部發布2025年第1號留學預警，提醒留學人員，近期選擇赴美學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

 

　　留學預警表示，近日美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。


　　
　　事實上，美國政府在近日撤銷數百名外國學生的簽證，涉及史丹佛大學、哈佛大學及哥倫比亞大學等。該些大學報告，他們的一些外國留學生被吊銷了F-1或J-1學生簽證，其中包括中國留學生。簽證被撤銷的原因多樣化，部分與參與政治活動或發表特定言論有關，而另一些則涉及輕微的違規行為，例如交通違章。這一行動讓許多學生和學校措手不及，並引發了對程序透明度和正當性的質疑。

 

撰文：經濟通中國組

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