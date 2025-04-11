關稅戰 | 中國明起對美國商品關稅加至125%：美若再加不理會

國務院關稅稅則委員會今日宣布，自2025年4月12日起，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率由84%提高至125%，同時宣布，美國輸華商品在目前關稅水平下已無市場接受可能性，如果美方再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。

美方違背基本的經濟規律和常識

國務院關稅稅則委員會發布關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告指，美國政府2025年4月10日宣布對中國輸美商品徵收對等關稅的稅率進一步提高至125%。美方對華加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月12日起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。有關事項如下：

一。 調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第5號）規定的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。鑑於在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

二。 其他事項按照《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）執行。

商務部：美方畸高關稅已淪為數字遊戲，中方將不予理會

美國總統特朗普日前宣布對中國商品加徵關稅提高至125%，隨後白宮補充連同此前芬太尼問題加徵的20%關稅，對中國徵收的總關稅為145%。

中國商務部網站今日發布發言人答記者問文章，指美方於美東時間4月10日發布行政令，宣布進一步提高對中國輸美產品徵收的所謂對等關稅。中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方進一步加徵關稅措施。

發言人表示，中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。

發言人又指，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

發言人並稱，中方注意到，在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅，這只是象徵性的一小步，並未改變美方通過貿易訛詐謀取私利的本質。中方敦促美方在取消所謂對等關稅上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。

撰文：經濟通中國組

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