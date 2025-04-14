英國政府接管中資敬業集團旗下英國鋼鐵：鋼鐵業不再歡迎中國

據外媒報道，英國國會周六(12日)通過緊急法案，以確保中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司(British Steel)旗下工廠繼續營運。法案通過後，英國政府宣布將接管英國鋼鐵，且不排除將它收歸國有。英國商務大臣韋諾韜(Jonathan Reynolds)周日表示，英國鋼鐵行業不再歡迎中國。

英國鋼鐵公司原為國營企業，於2019年破產，2020年由中國民營鋼鐵企業敬業集團收購。敬業集團稱，至今已投資超過12億英鎊來維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊，因此計劃關閉英國鋼鐵公司位於斯肯索普的高爐，料大約3500人受影響。此外，美國總統特朗普上月宣布對進口鋼鋁徵25%關稅，令英國鋼鐵公司的生存面臨更大困難。

英國政府宣布將接管英國鋼鐵

韋諾韜透露，在全球大部分鋼鐵行業產能過剩和美國關稅挑戰的背景下，敬業集團希望從中國進口鋼材，在英國進行進一步加工。如果關閉英國鋼鐵公司位於斯肯索普的高爐，英國將成為唯一一個無法利用鐵礦石、焦炭和其他原料生產「原生鋼」的主要經濟體。

韋諾韜並指，中國敬業集團上周拒絕接受英國政府提供的約5億英鎊援助計劃；該援助旨在阻止對高爐造成不可挽回的損害，而其拒絕使得政府別無選擇只能直接干預。

雷諾茲補充稱，像敬業集團這樣的大型工業企業與中共有直接聯繫，中國政府會理解為甚麼敬業集團的提議不被英國接受。

韋諾韜並直言，前幾屆英國政府允許中國企業涉足英國鋼鐵行業是「天真的」，「你必須清楚哪些是我們可以促進和合作的領域，哪些是坦率地說我們不能促進和合作的領域。我個人不會讓中國公司進入我們的鋼鐵行業。我認為鋼鐵是一個非常敏感的行業」。他認為，汽車製造、生命科學和農產品等其他行業對中國投資來說不是那麼敏感。

撰文：經濟通中國組

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