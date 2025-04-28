特朗普百日民調慘跌，僅39%民眾認可經濟政策

美國總統特朗普第二任期即將屆滿百日，多項最新民調顯示其支持率跌至谷底。根據CNN周日（27日）公布的調查，僅39%美國公眾認可其處理經濟的方式，創其兩屆任內最低紀錄，更有超過七成民眾認為當前經濟狀況「不佳」。

CNN民調更顯示，特朗普的整體支持率跌至41%，是至少70年來，新總統在上任百日最差的民調表現之一。此一數據為共和黨推動稅改法案增添壓力，也凸顯選民對「關稅救經濟」策略的強烈質疑。

NBC民調同樣顯示，僅39%民眾支持其新關稅措施。《華盛頓郵報》調查顯示， 53%民眾認為經濟較其就任時惡化。

特朗普30日赴密歇根慶祝

特朗普預計30日赴關鍵搖擺州密歇根，舉行百日執政慶祝活動。面對民調挫敗，特朗普周日在其社交平台Truth Social發文強調：「關稅實施後，中低收入者所得稅將大減甚至歸零！」農業部長羅林斯則駁斥民調代表性，稱「上百份調查有不同結論」。

財政部長貝森特更指責媒體過早唱衰經濟，並以納指數反彈為例，強調關稅策略「終將見效」。

撰文：經濟通國金組

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