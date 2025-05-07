  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

關稅戰 | 何立峰將訪瑞士，中方同意期間與美財長貝森特會談關稅

07/05/2025

關稅戰 | 何立峰將訪瑞士，中方同意期間與美財長貝森特會談關稅

 

　　中美關稅戰迎轉機，雙方高層官員將就經貿問題正式接觸。國務院副總理何立峰5月9日至12日訪問瑞士，訪瑞期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。

 

商務部：美方通過多種渠道主動傳遞信息，中方評估信息後同意接觸

 

　　就此次會談的背景和相關考慮，中國商務部表示，美國新政府上任以來，採取了一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟復甦增長帶來嚴峻挑戰。中方為捍衛自身正當權益，採取了堅決有力反制。近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。

 

中方：不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議

 

　　商務部稱，中方的立場是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。打，奉陪到底；談，大門敞開。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。中國有句古話，「聽其言而觀其行」。美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

 

綏靖換不來和平，妥協得不到尊重，中方堅定不移維護多邊貿易體制

 

　　商務部並稱，中方注意到，一些經濟體也正在與美方進行談判。需要強調的是，綏靖換不來和平，妥協得不到尊重，堅持原則立場、堅持公平正義，才是維護自身利益的正確之道。無論國際風雲如何變幻，中方將始終堅定不移擴大開放，堅定不移維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅定不移與世界各國共享發展機遇。中方願與各方一道，不斷深化互利合作，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸權霸凌行徑，共同維護自由貿易和多邊主義，推動建設普惠包容的經濟全球化。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00412

山高控股

6.300

異動股

02319

蒙牛乳業

19.420

異動股

00823

領展房產基金

39.800

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00412 山高控股
  • 6.300
  • 02319 蒙牛乳業
  • 19.420
  • 00823 領展房產基金
  • 39.800
  • 01929 周大福
  • 10.500
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.830
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 22.100
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.320
  • 目標︰$10.30
  • 09999 網易－Ｓ
  • 168.400
  • 目標︰$160.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 485.600
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.140
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 367.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.000
  • 00700 騰訊控股
  • 492.600
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.630
  • 00005 滙豐控股
  • 87.800
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.620
  • 目標︰$12.80
  • 00552 中國通信服務
  • 4.230
  • 目標︰$4.50
  • 02338 濰柴動力
  • 14.960
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/05/2025 12:07  人行降準降息A股反應淡，恒指高位急回半日僅升111點

07/05/2025 11:53  《強積金》積金評級：4月人均蝕1700元，年初至今錄正回報

07/05/2025 09:44  【人行降準】人行十項政策：降準降息，創設科創債券風險分擔工具

07/05/2025 09:24  《新股上市》寧德時代香港IPO傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與

07/05/2025 09:04  《盤前攻略》中美將於瑞士首度會面，惟未必符合預期小心大市回吐

07/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３５億元，買盈富基金沽小米

07/05/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】摩通降滙控目標至１０８元，花旗升四大行目標

07/05/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７５３７，一周拆息較上日跌至２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

強積金 | GUM：4月人均蝕1730元，首四月仍賺5618元新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮之不去新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 國新辦政策未達預期 中美談判仍艱難恒指下調壓力大新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

《魷魚遊戲3》來到生死對決，李政宰要瞓棺材？6月27日玩家以扭蛋決定玩家命運
人氣文章

Make Money

MAKE MONEY | 2025年入場比特幣嘅五大理由
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

銀主盤其實是避難所
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

舒適與時尚兼備：鈎織Polo Shirt到短袖Summer Knits，夏天織物首選！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《挑戰者》：鏡頭下，大汗淋漓的情愛博弈
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女人最怕戴錯Bra！專家解構內衣迷思：點解決副乳、大細胸問題？1方法Check自己是否穿得正確！本地內衣品牌創辦人：10個女人9個都戴錯！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立夏養生 │ 火熱主夏，如何調整起居飲食養生？ 推介三鮮飲、夏枯草佛手茶 新文章
人氣文章
大蒜＝天然抗生素／抗癌之王｜揭開4大神奇功效：抗癌、護心、護腸胃、增強免疫力！大蒜跟甚麼食物一起吃效果最佳？ 新文章
人氣文章
不一樣的「全民國家安全教育日」新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 15:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 15:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 15:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2025 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞07/05/2025
強積金 | GUM：4月人均蝕1730元，首四月仍賺5618元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮...

07/05/2025 13:41

關稅戰

克什米爾的膽小鬼遊戲

07/05/2025 13:07

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處