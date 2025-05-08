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習近平抵達俄羅斯，稱中俄堅決反對霸權主義

08/05/2025

習近平抵達俄羅斯，稱中俄堅決反對霸權主義

 

　　中國國家主席習近平周三（7日）飛抵莫斯科展開國事訪問，將與俄羅斯總統普京舉行會談。習近平發表書面講話，稱中俄堅決反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

 

　　報道指，習近平專機在俄羅斯戰機護航下，當地晚上七點前，抵達莫斯科伏努科沃機場。俄羅斯副總理戈利科娃等政府高級官員到場迎接。習近平說，很高興應普京總統邀請，對俄羅斯聯邦進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。

 

　　習近平指出，中國和俄羅斯是搬不走的好鄰居，患難與共的真朋友，相互成就的好夥伴。雙方已經成功探索出一條相鄰大國的正確相處之道，打造了以永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏為內核的新時代中俄戰略協作精神。獨立自主、成熟堅韌的中俄關係不僅給兩國人民帶來巨大福祉，也為維護全球戰略穩定、推進平等有序的世界多極化作出重要貢獻。

 

堅定維護國際體系，踐行真正的多邊主義

 

　　習近平表示，面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，中俄兩國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，將攜手捍衞二戰勝利成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對霸權主義和強權政治，踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

 

　　習近平說，訪問期間，他將同普京會晤，就雙邊關係、務實合作以及共同關心的重大國際和地區問題深入溝通，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展注入強勁動力。

 

撰文：經濟通中國組

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