中俄 | 習近平普京會談，中俄發聯合聲明交換多領域合作文本

中國外交部消息，當地時間5月8日上午，俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。兩國元首就中俄關係和重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推動中俄關係穩定、健康、高水平發展；共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國際公平正義。

會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80周年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，並共同見證中俄雙方交換20多份雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數字經濟、檢疫、電影合作等領域。

習：中俄要堅持合作大方向，排除外部干擾

當日，兩國元首先後舉行小範圍、大範圍會談，並聽取了兩國有關部門負責人關於各領域合作的情況匯報。

習近平指出，中俄雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，讓合作「穩」的基礎更堅實、「進」的動能更充足。要發揮兩國資源稟賦和產業體系互補優勢，拓展經貿、能源、農業、航空航天、人工智能等領域高質量互利合作；以共建作「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接為平台，構建高標準互聯互通格局；充分釋放中俄文化年潛能，加強教育、電影、旅游、體育、地方等合作，促進深層次民心相通；密切在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台協調和配合，團結全球南方，堅持真正的多邊主義，引領全球治理變革正確方向。

習近平強調，無論外部環境如何變化，中國都將堅定辦好自己的事。中方願同俄方一道，承擔起時代賦予的特殊責任，維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出更大貢獻。

普京表示，熱烈歡迎習近平主席對俄羅斯進行國事訪問並出席偉大衛國戰爭勝利80周年紀念活動。這次訪問意義重大，不僅將為俄中關係發展注入強勁動力，也將共同維護二戰勝利成果。

習近平：中俄政治互信不斷鞏固，芝麻開花節節高

中國國家主席習近平正在俄羅斯進行國事訪問，5月8日他與俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮會談後共同會見記者。習近平表示，俄羅斯是他作為中華人民共和國主席到訪最多的國家，這已經是第十一次來到俄羅斯。他與普京共同見證了中俄兩國政治互信不斷鞏固和深化，見證了兩國各領域合作「芝麻開花節節高」。面對世界之變、時代之變、歷史之變，中俄兩國要牢牢把握雙邊關係前進方向和人類社會發展大勢，挺膺擔當，全面協作，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出新的更大貢獻。

習近平強調，要堅持世代友好，做百煉成鋼的真朋友。80年前，兩國人民在血與火的淬煉中凝結而成的偉大友誼，為雙邊關係高水平發展奠定了堅實基礎。中俄雙方要深化政治互信，密切戰略協作，推動雙邊關係邁向更加成熟和堅韌的明天。

雙方要做彼此成就的好夥伴，做國際秩序的捍衛者

要堅持互利共贏，做彼此成就的好夥伴。中俄雙方要繼續深化各領域務實合作，夯實全面戰略協作的物質基礎，不斷造福兩國人民，為全球發展注入更強勁動能。要堅持公平正義，做國際秩序的捍衛者。中俄兩國要繼續堅定站在一起，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，持續推進平等有序的世界多極化。要堅持和衷共濟，做全球治理的引領者。中俄雙方要加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的協作，堅守真正的多邊主義，引領全球治理正確方向，推動普惠包容的經濟全球化。

習近平強調，面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國要堅定秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，風雨同渡、關山共越，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度，為世界和平和安全注入更多穩定性，為全球發展繁榮提供更強推動力。

撰文：經濟通中國組

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