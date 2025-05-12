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關稅戰 | 何立峰：中美會談達共識將建磋商機制，聯合聲明今公布

12/05/2025

關稅戰 | 何立峰：中美會談達共識將建磋商機制，聯合聲明今公布

 

　　中美經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。中美雙方將盡快敲定相關細節，並將於5月12日發布會談達成的聯合聲明。

 

　　美國白宮發文引述美國財長貝森特指，與中國進行的非常重要的貿易談判中，取得了實質性進展，美國貿易代表格里爾亦稱，雙方分歧並沒想像的那麼大。協議將有助減少美國有高達1.2萬億美元的巨額貿易逆差。

 

雙方應深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕

 

　　何立峰表示，中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要以兩國元首重要共識為指引，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決問題的辦法。

 

　　何立峰表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也不怕打。倘若美方執意侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟增長。雙方應深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係不斷取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。中美雙方一致同意建立經貿磋商機制，就雙方在經貿領域的各自關切保持溝通。

 

貝森特：談判取得實質性進展，格里爾：分歧並沒想像的那麼大

 

　　美國財長貝森特表示，與中國進行的非常重要的貿易談判中，取得了實質性進展，12日將公布細節，「談判是富有成效的，參加談判的有副總理、兩位副部長，他們都深度參與，還有格里爾和我。我和格里爾都與特朗普總統通了話，他完全了解正在發生的事情。」

 

　　美國貿易代表格里爾稱：「正如部長所指出的，這是非常有建設性的兩天。重要的是要理解我們能夠多快達成協議，這反映出也許分歧並沒想像的那麼大。協議將有助減少美國有高達1.2萬億美元的巨額貿易逆差。」

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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