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特朗普宣布將藥價降低三至八成，日本藥品指數下跌

12/05/2025

特朗普宣布將藥價降低三至八成，日本藥品指數下跌

 

　　美國總統特朗普周日（12日）在社交平台Truth Social上宣布，他將在周一上午9點（香港時間周一晚上9點）在白宮簽署一項行政命令，處方藥和藥品價格幾乎將立即下降30%至80%，美國將以全球最低價格國家的價格購買藥品。

 

　　受特朗普的宣布影響，日本藥品指數下跌3.9%。其中，中外製藥股價下跌5.1%，第一三共下跌4.2%，武田藥品下跌4.1%。

 

　　特朗普表示：「多年來，全世界一直疑惑，為什麼在美國買處方藥和藥品的價格遠高於其他國家？有時候，同一種藥、由同一家製藥公司、在同一個實驗室或工廠生產的藥品，在美國的售價竟然是其他國家的5到10倍！這個問題總是讓人難以解釋，也很令人尷尬，因為說到底，並沒有一個合理正當的答案。

 

　　因此，我很高興地宣布：明天早上9點，我將在白宮簽署一項國家歷史上最重大的行政命令之一。處方藥和藥品的價格將大幅下調，幾乎立即下降30%到80%。同時，全球其他國家的藥價將上漲，以達到價格平衡。多年來首次，我們將為美國爭取真正的公平。」

 

撰文：經濟通國金組

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