關稅戰 | 中美互相取消報復性高額關稅，暫保留10%加徵關稅

中美兩國發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》顯示，美國將對中國商品加徵的對等關稅由125%暫時大幅降低至10%，連同此前因芬太尼問題而加徵的20%關稅，即稅率總共為30%。中國亦暫時將反制美國對等關稅而對美加徵的125%關稅大幅降低至10%。

該份聯合聲明指，中美兩國認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，同時認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作，雙方承諾將於2025年5月14日前採取以下舉措：

美國將（一）修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；（二）取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將（一）相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；（二）採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

聯合聲明指，採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。

撰文：經濟通中國組

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解