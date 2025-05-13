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關稅戰 | 電商小包裹未納豁免關稅，特朗普：周末或與習近平通話

13/05/2025

關稅戰 | 電商小包裹未納豁免關稅，特朗普：周末或與習近平通話

 

　　據《路透》報道，中美12日宣布暫時削減關稅，並未恢復美國對中國電商小額包裹的關稅豁免，但仍然給Shein和Temu等電商一個調整業務的窗口。貿易專家指出，中國電商料將利用協議的90天關稅暫緩期大批量進貨，為美國倉庫補貨。

 

特朗普稱中美關係「重啟」

 

　　美國總統特朗普12日表示，他可能會在本周末與中國國家主席習近平通話。他稱，兩國之間的談判已使兩國關係「重啟」，形容雙方關係非常友好，美國不希望傷害中國，並認為中國也非常樂意與美國互動，又指出自己最大目標是打開中國市場。

 

　　當被記者追問道，如果在這90天結束時仍未與中國達成更長期的協議，那麼關稅會否回到145%的水平？特朗普回答說：「不，但它們會大幅上漲。」

 

Shein和Temu料利用90天暫緩期補貨

 

　　特朗普政府5月2日終止了對來自中國和香港低於800美元包裹免稅進入美國的政策。取消該政策後，大多數中國商品將被徵收高達145%的高額關稅，這對以低價為核心的商業模式構成了威脅，也導致Shein和Temu削減在美國的廣告支出，轉而投向歐洲市場。

 

　　由於周一宣布的協議中沒有提及小額包裹豁免問題，專家表示，這一豁免似乎不會恢復。即便如此，90天內將關稅從145%下調至30%，將有助於中國電商以更低的成本為其美國倉庫補貨。

 

　　俄亥俄州邁阿密大學供應鏈管理副教授Yao Jin指出，未來90天，Shein和Temu料將通過集裝箱船向美國批量運送產品，而不是通過飛機運輸，以便在下一次可能的關稅上調前備貨。定價平台Xeneta的首席航空貨運官Niall van de Wouw說，在小額包裹豁免取消前，中國至美國航線上大約50%的航空貨運是小額電商出貨，根據諮詢公司Rotate的數據顯示，自5月2日以來，中美空運的日均貨運能力總體下降了39%。

 

撰文：經濟通中國組

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