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關稅戰 | 中美關稅戰暫停90日，加稅反制暫緩時間線全梳理

13/05/2025

關稅戰 | 中美關稅戰暫停90日，加稅反制暫緩時間線全梳理

 

　　5月12日，中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布，雙方大幅降低雙邊關稅水平。美國對中國商品關稅稅率由145%降至30%，中國對美國商品關稅由125%降至10%。兩國直接取消「報復性關稅」，變相回到34%「對等關稅」起點。在「對等關稅」上，雙方從初始日暫緩執行當中24%關稅，維持互徵10%，為期90日。中美經貿博弈仍在繼續。

 

*中美關稅戰時間線*

1月31日(美東時間)
　以芬太尼問題等為由，美國自2月1日起對進口自中國的商品加徵關稅10%。

2月27日(美東時間)
　美國宣布3月4日起在對中國商品加徵10%關稅的基礎上，再額外增加10%，累達20%

4月2日(美東時間)
　美方宣布對中國的「對等關稅」稅率為34%。

4月2日(美東時間)
　美方撤銷中港兩地的小額包裹免稅安排，並徵收從價稅30%或每件包裹徵收25美元，6月起則徵收50美元。

4月4日(北京時間)
　中方反制，宣布對美國輸華商品加徵34%關稅。

4月4日(北京時間)
　中國公告對釤、釓、鋱、鏑、櫓、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。

4月7日(美東時間)
　美方威脅進一步對華加徵50%關稅。

4月8日(美東時間)
　美方將此前宣布對中國輸美產品加徵34%「對等關稅」進一步提高50%至84%。

4月8日(美東時間)
　美國將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻3倍，從貨值的30%加到90%；進口商須繳付關稅為貨值的90%或75美元，並在6月1日後升至150美元。

4月9日(北京時間)
　中方宣布對美國輸華商品加徵關稅由34%提高至84%。

4月9日(美東時間)
　美方宣布對中國輸美商品加徵關稅由84%提高至125%。

4月9日(北京時間)
　中國商務部將6家美國企業列入不可靠實體清單、12家美國實體列入出口管制管控名單。

4月10日(美東時間)
　白宮行政命令顯示，美國將中港的小包裹徵稅從貨值的90%增至120%。

4月11日(北京時間)
　中方宣布對美國加徵關稅由84%提高至125%，同時表明即便美方再加徵關稅，中方亦不予理會。

5月12日(北京時間)
　中美聯合聲明發布，同意互降「對等關稅」。中國對美進口商品加徵關稅稅率暫為10%，美國對華加徵關稅暫為30%，包括10%對等關稅和20%芬太尼關稅。中美雙方達成90天暫停關稅的協議，中方同意採取必要措施，暫停或取消自4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

5月12日(美東時間)
　特朗普修正行政命令，調整低於800美元小額包裹的從價關稅稅率，從120%降至54%，但維持每件小額郵遞物品100美元的從量關稅，適用港澳地區。

 

撰文：經濟通中國組

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