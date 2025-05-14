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關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

14/05/2025

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

 

 

　　國家主席習近平13日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會談。會談後，兩國元首共同見證簽署發展戰略對接、科技、農業、數字經濟、金融、檢驗檢疫、媒體等領域20份合作文件。中國和巴西並發布聯合聲明，雙方認為關稅戰、貿易戰沒有贏家，雙方願共同營造開放、包容、非歧視的國際合作環境，保持全球經濟增長的活力與動力，推進普惠包容的經濟全球化。

 

反對單邊主義，擴大並深化務實合作

 

　　雙方將共同致力於維護多邊主義，捍衛國際公平正義，反對單邊主義、保護主義、霸權行徑，推動國際秩序和國際體系朝著更加公正合理的方向發展，推動世界多極化。兩國元首主張構建更加包容和可持續的國際秩序，強化和平、發展、公平、正義的價值觀。一致同意繼續在聯合國、世貿組織、二十國集團、金磚國家等國際組織或機制框架內共同努力，推動全球治理機構現代化和改革，不干涉他國內政，和平解決爭端，遵守聯合國憲章，尊重各國領土完整。

 

　　中巴雙方強調兩國關係具有全面性，一致同意持續擴大並深化務實合作，進一步活躍文化交流，增進兩國人民相互了解，加強在國際組織和多邊機制中的合作，持續展現兩國關係的全球影響力、戰略價值和長遠性。雙方重申將繼續堅定推進兩國發展戰略對接，共同推動中巴兩國現代化，優化金融合作，促進地區互聯互通和可持續發展。雙方一致同意深化航空航天、能源轉型、人工智慧、半導體、生物經濟、糧食安全等領域科技創新合作，推動共同應對全球性挑戰。

撰文：經濟通中國組

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