歐盟日本擬對小額包裹徵稅，加入圍堵中國電商之列

繼美國取消小額包裹徵稅豁免後，歐盟和日本擬再加入圍堵中國跨境電商之列。歐盟委員會周二(5月20日）提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹統一徵收2歐元費用，意在打擊中國時尚品牌Shein、拼多多旗下Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的中國跨境電商平台。該提議被視為歐盟加強海關管理、保護本地產業與消費者安全的重要舉措。據數據顯示，2024年進入歐盟市場的低價包裹多達約46億件，其中91%來自中國。

日本方面，日本財務省正考慮調整進口小額商品的關稅豁免政策，並對這些商品徵收消費稅。據外媒報道，日本財務省目前已將制度改革列為下年度稅制調整的優先事項，擬仿效歐盟與澳洲做法，對進口金額低於1萬日元的商品加徵消費稅，屆時或要求電商平台登記繳稅。報道指，如果免稅政策修改，從Shein和Temu購買商品運往日本時，可能需要繳納消費稅，稅率大多為10%。目前，日本對價值低於1萬日元的進口商品免關稅和消費稅。根據日本財政部的統計數據，2024年，日本進口小額免稅商品接近1.7億件，總價值4258億日元，按年大漲5倍。

撰文：經濟通市場組

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