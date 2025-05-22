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關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

22/05/2025

關稅戰 | 美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家：出於政治考量

 

　　美國商務部初步裁定中國進口的關鍵電池零件享受高額補貼，這為美國未來就電池零組件徵收反補貼稅鋪平道路。有專家表示，美國以補貼為借口對中國下手，實質是出於政治考量。

 

　　美國商務部發布「對原產於中國的活性陽極材料反補貼調查」的裁定公告，宣稱中國企業Shanghai Shaosheng Knitted Sweat補貼率為721%，湖州凱金新能源科技有限公司的補貼率為712%，包括松下中國在內的其他公司補貼率為6.55%。此舉旨在打擊針對此類材料的補貼，另一項針對涉嫌不公平定價的調查亦正在進行中，預計這些貿易案件將於今年稍後時間作出最終裁決。

 

　　中國研究機構真鋰研究首席分析師墨柯對《環球時報》表示，中國政府近年來已大幅減少出口退稅等補貼政策，目前電池和材料領域基本沒有補貼。美國以補貼為借口對中國採取措施，本質是美國擔心一旦中美發生衝突，在這一領域會被中國「卡脖子」。

 

　　墨柯說，中國電池材料在全球市場上具有很強的競爭力。其他國家並非沒有相關技術，只是成本較高，同時銷量少導致成本進一步上升。如果美國對中國產品徵收高額關稅，美國客戶相應需要承擔更高的成本。

撰文：經濟通中國組

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