特朗普新政 | 特朗普與南非總統會晤時，播視頻指當地白人遭滅絕

美國總統特朗普周三（21日）在白宮會晤到訪的南非總統拉馬福薩時發生爭執，他突然播放一段視頻，指摘南非出現「針對白人的種族滅絕」，雙方就此事展開激烈辯論。

拉馬福薩表示，特朗普需要傾聽南非人的意見。特朗普回應稱，關於南非局勢有「成千上萬的故事」和「紀錄片」，然後指示工作人員播放了一段據稱是有關「南非白人遭受暴力」的視頻。

拉馬福薩隨即表示此前未看過這批視頻，又指這些視頻並不代表政府政策，強調南非所有種族都受到暴力事件影響，其中黑人受影響最大。

今年以來，南非與美國關係一直緊張。特朗普2月炮轟南非頒布的新版《徵用法案》，指南非政府「沒收土地」構成對南非白人的「種族歧視」，併發布行政令宣布切斷對南非援助。

特朗普還翻閱「新聞文章」，強調自己的觀點，稱南非白人農民面臨著「死亡」。他最近已下令美國接受南非的白人難民。

美媒形容，當天的會談原本氣氛友好，後因特朗普突然播放視頻而陷入緊張。此舉導致本想借此行改善兩國關係的拉馬福薩頗為震驚。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】外電指最少5家中資或港企計劃到新加坡上市，你認為長期會否對本港金融中心地位構成影響？► 立即投票